Стало известно, как записаться на вакцинацию от коронавируса в Алтайском крае

Массовая вакцинация от коронавируса стартует в Алтайском крае. Региональный минздрав рассказал , как записаться на прививку.

Прививать жителей края будут вакциной «Спутник V». Из-за особенностей ее хранения процедуру пока будут проводить только в Барнауле, Рубцовске и Бийске.

В Барнауле это можно сделать в городских поликлиниках № 1 и № 9, в Рубцовске в поликлинике горбольницы № 1, в Бийске в поликлинике горбольницы № 4.

Пациентов на вакцинацию записывают по телефонам колл-центров вне зависимости от места жительства, от прописки и прикрепления к поликлинике.

Городская поликлиника № 1 Барнаула — ( 3852) 56−08−76 ( вакцинация начнется с 4 января),

3852) 56−08−76 вакцинация начнется с 4 января), Городская поликлиника № 9 Барнаула — ( 3852) 56−00−09 ( вакцинация начинается с 29 декабря),

3852) 56−00−09 вакцинация начинается с 29 декабря), Городская больница № 4 Бийска — ( 3854) 25−51−78 ( вакцинация началась),

3854) 25−51−78 вакцинация началась), Городская больница № 1 Рубцовска — ( 38557) 53−8-99 ( вакцинация начинается с 29 декабря).

Вакцинация против коронавируса. Анна Зайкова.

Прививку не будут ставить людям младше 18 лет, а также тем, у кого есть признаки ОРВИ.

По доступу лиц старше 60 лет информация еще уточняется, отметили в минздраве.

Напомним, первая в России и мире вакцина против COVID-19 под названием «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года.