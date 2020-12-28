Стало известно, как записаться на вакцинацию от коронавируса в Алтайском крае

Прививать жителей края будут вакциной «Спутник V». Из-за особенностей ее хранения процедуру пока будут проводить только в Барнауле, Рубцовске и Бийске.
В Барнауле это можно сделать в городских поликлиниках № 1 и № 9, в Рубцовске в поликлинике горбольницы № 1, в Бийске в поликлинике горбольницы № 4.
Пациентов на вакцинацию записывают по телефонам колл-центров вне зависимости от места жительства, от прописки и прикрепления к поликлинике.
- Городская поликлиника № 1 Барнаула — (3852) 56−08−76 (вакцинация начнется с 4 января),
- Городская поликлиника № 9 Барнаула — (3852) 56−00−09 (вакцинация начинается с 29 декабря),
- Городская больница № 4 Бийска — (3854) 25−51−78 (вакцинация началась),
- Городская больница № 1 Рубцовска — (38557) 53−8-99 (вакцинация начинается с 29 декабря).
Прививку не будут ставить людям младше 18 лет, а также тем, у кого есть признаки ОРВИ.
По доступу лиц старше 60 лет информация еще уточняется, отметили в минздраве.
Напомним, первая в России и мире вакцина против COVID-19 под названием «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года.