Как и когда в Барнауле отметят День государственного флага РФ

Официально День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. В Барнауле события, приуроченные к этому празднику, уже начались с выставок в библиотеках. Все они посвящены флагу и его истории.
С 19 по 22 августа на нескольких площадках в городе пройдут тренировки по футболу, баскетболу, гимнастики, волейболу, легкой атлетики и другим видам спорта.
Также планируется раздавать ленты в виде триколора с 21 по 22 августа.
22 августа в «Центральном» парке будет флешмоб по запуску воздушных шаров в цветах российского флага.
По городу дополнительно установят флаговые конструкции, некоторые здания подсветят в цвета триколора.
Полную программу с датами и локациями можно посмотреть на сайте администрации.