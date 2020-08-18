Как и когда в Барнауле отметят День государственного флага РФ

Администрация Барнаула опубликовала программу празднования Дня государственного флага России в Барнауле. Горожан ждут выставки, тренировки, конкурсы и флешмоб с шарами.

Официально День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. В Барнауле события, приуроченные к этому празднику, уже начались с выставок в библиотеках. Все они посвящены флагу и его истории.

С 19 по 22 августа на нескольких площадках в городе пройдут тренировки по футболу, баскетболу, гимнастики, волейболу, легкой атлетики и другим видам спорта.

Также планируется раздавать ленты в виде триколора с 21 по 22 августа.

22 августа в «Центральном» парке будет флешмоб по запуску воздушных шаров в цветах российского флага.

По городу дополнительно установят флаговые конструкции, некоторые здания подсветят в цвета триколора.

Полную программу с датами и локациями можно посмотреть на сайте администрации.