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Жизнь

Как и в чем встретить Новый год 2021, чтобы притянуть удачу

Для многих людей Новый год — любимый праздник, в который случаются чудеса и исполняются заветные желания. В новогоднее волшебство верят как дети, так и взрослые. Поэтому вторые с трепетом относятся к выбору наряда, блюд и украшений в этот день. Рассказываем, как и в чем встретить Новый год 2021, чтобы притянуть удачу.

Новый год. Подарки.
Новый год. Подарки.
СС0

Что надеть в новогоднюю ночь 2021

2021 год — год белого металлического быка. Он любит простоту и бережливость, поэтому одежду лучше выбирать не слишком дорогую.

Оттенки символа наступающего года — белый, серый, молочный, серебристый, золотой и бежевый. Пестрые оттенки желательно отложить для других торжеств.

Женщинам советуют надеть платье в каком-либо из представленных цветов, а мужчинам лучше всего надеть черные или серые брюки и светлую рубашку.

Если следовать этим советам и нарядиться подобным образом на Новый год, то это принесет большое количество положительных моментов в наступающем году.

Новый год. Подарок. Новогодний наряд.
Новый год. Подарок. Новогодний наряд.
СС0

Из украшений можно надеть на себя ювелирные изделия из серебра и белого золота или же украшения с добавлением натуральных природных камней.

Что приготовить на Новый год 2021

В новогоднюю ночь 2021 ни в коем случае нельзя подавать на стол говядину и телятину. Блюда и колбасы, состоящие из этого мяса, могут сильно разозлить представителя года. Для приготовления мясных угощений следует использовать птицу, свинину, рыбу или кролика.

Основными блюдами на столе должны быть блюда из растительных продуктов. Желательно овощи, фрукты и зелень.

В напитках предпочтение предстоит отдать натуральным компотам и сокам.

Астрологи считают, что символ года — большой сладкоежка. Поэтому украшением вечера будет большой и красивый торт.

Скатерть для стола нужно выбрать в тон оттенков наступающего года.

Подарок. Новый год. Романтика
Подарок. Новый год. Романтика
СС0

Как украсить елку на Новый год 2021

В украшении елки в этом году стоит избегать красных цветов, чтобы не разозлить символ года. В год Белого Быка предпочтение нужно отдать белому, серебристому, серому и молочному цветам.

Елку советуют также украсить монетами, сладостями, сувенирами, игрушками из природных материалов. Слишком дорогие украшения лучше не использовать.

Украшать елку нужно всей семьей. Гирляндой и звездой должен обязательно заняться глава семьи.

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Предновогодняя уборка в доме

Самый главный ритуал перед Новым годом — это уборка в доме. Делать ее нужно без спешки, суеты и ругани. Стирку и глажку лучше сделать до 31 декабря, а вот в этот день обязательно нужно вымыть все окна и гардины.

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