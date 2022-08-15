15 августа
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Жизнь

Как и зачем Александр Розенбаум выступил в далеком алтайском селе

Александр Розенбаум дал концерт в селе Березовка Чарышского района в местном доме культуры. Он много говорил со сцены со зрителями и пел их и свои любимые песни.

Александр Розенбаум в Березовке.
Александр Розенбаум в Березовке.
Наталья Вязанцева.

Жители окрестных сел не поверили, когда разнеслась весть о приезде артиста, но вскоре информацию подтвердила директор местного дома культуры. Это здание стоит на центральной дороге, которая ведет из районного центра Чарышское в село Сентелек, по ней проезжают все туристы.

Александр Розенбаум проводит отпуск в алтайских горах на закрытой базе «Медвежий угол», дорога до которой также лежит через Березовку. По рассказам, он проезжал мимо дома культуры и сказал: «В таком месте я еще не выступал». Артист принял решение дать бесплатный концерт.

Выступление получилось очень душевным. Жители Березовки и окрестных сел заняли маленький зал дома культуры, стояли в проходах, сидели прямо на полу возле сцены. Возле дома культуры останавливались и удивленные внезапной удачей туристы из Барнаула, Новосибирска, Кемерова.

Розенбаум много говорил о своем детстве, которое провел в деревне, где «уходят в армию — поют, приходят — поют, рождаются — поют, умирают — поют». Песни, наполненные особенной розенбаумовской светлой грустью, у многих вызвали слезы. Благодарные жители несли артисту гладиолусы и розы со своих огородов.

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