Как идет строительство развязки на Змеиногорском тракте и будут ли снова менять схему движения

Возведение транспортной развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле продолжается, работы завершены уже на 40%. Altapress.ru рассказывает, что сейчас происходит на стройплощадке и будут ли в ближайшее время вновь менять схему движения рассказали подрядчик и начальник алтайского "Автодора".

Пробок нет

Контракт на строительство в январе этого года заключили с РСК (региональная строительная компания) из Подмосковья. Опыт работ в других городах у подрядчика большой, поэтому строительство развязки — дело обычное.

На сегодняшний день работы идут по графику, не помешала даже ураганная погода. На такой случай, говорит Василий Мотуз, начальник алтайского "Автодора", но работы и так идут слегка с опережением — как раз чтобы нивелировать такие непредвиденные ситуации.

Пробок, по словам Василия Орестовича, в большинстве своем нет, хотя именно их больше всего опасались барнаульцы. А если и бывали, то в основном из-за погоды. Перенос движения с шоссе Ленточный бор на объездную дорогу не повлиял.

Строительство развязки на Змеиногорском тракте. Дмитрий Лямзин

Что сделано

На данный момент установлены все опоры под искусственные сооружения - всего семь штук. Проведены все земляные работы. Монтаж начнется в декабре, а сейчас монтируются вспомогательные элементы.

Всю зиму на путепроводе, по которому будут ездить с Ленточного бора в сторону Змеиногорска, будут возводить металлические пролеты. Металлоконструкций на объект приехало уже более 70%, остальное ждут до начала декабря. А делают их в Омске.

Опоры для еще двух путепроводов уже вмонтированы в землю. Также роется подземный тоннель, выкопано уже 13 тыс. кубов земли.

Строительство развязки на Змеиногорском тракте. Дмитрий Лямзин

Про тоннель

Руководитель управления по строительству искусственных сооружений компании РКС Юрий Еньков рассказал подробнее про подземный тоннель.

Его высота, как сооружения, порядка 10 метров, а глубина котлована — 9. Длиной тоннель будет 526 метров. Сейчас вырыто только 100. Следующая сотня метров будет выкопана зимой, затем пространство будут укрывать, бетонировать и создавать там тепловой режим.

Тоннель будет готов под самый конец строительства, в планах пока - октябрь следующего года. И это не потому что работа сложная, отмечает Еньков. Дело в том, что следующий участок работ затрагивает Змеиногорский тракт, по которому сейчас ездят машины. Там необходимо будет переключить движение, но сделают это только после завершения основного строительства.

Строительство развязки на Змеиногорском тракте. Дмитрий Лямзин

Сложности

"Сложности бывают при любом виде строительства. Здесь мы столкнулись с очень плотными грунтами, но в итоге нашли решение", — говорит подрядчик.

Василий Мотуз также отметил, что сложности есть, но уже в перспективе. Например, сделать водоотвод, воздуховод, провести природоохранные мероприятия и так далее. Но все трудности преодолимы, главное - сделать хорошую дорогу.

"Когда мы едем по хорошей дороге, мы этого не замечаем, а вот когда движемся по плохой – все видим, сразу все не нравится", - шутит глава алтайского "Автодора".

Кстати, будущая развязка будет первой трехуровневой в городе.

Будут ли менять схему движения

По словам специалистов, схема движения из-за строительства будет переноситься постоянно. Однако до весны пока таких планов нет.

Сначала необходимо смонтировать максимальное количество металла, а сколько времени это займет, будет зависеть от погодных условий.

Затем обустроят два путепровода, которые образуют кольцо, и только весной, когда это кольцо будет готово, движение вновь перенесут, как сейчас на Ленточном бору, только на Змеиногорском тракте.

Обо всем, конечно, предупредят заранее.