Как исполнить желания с помощью супа в день Петра. Народные приметы 25 июня

25 июня отмечается народно-христианский праздник — день Петра Солнцеворота. У даты есть несколько других названий: «Петров день», «Петр-капустник», «Капустник». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 25 июня

На Руси Петра прозвали Солнцеворотом: с его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи — длиннее. «Солнцеворот вершит поворот», — говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето — на жару. И действительно, приближалась середина лета — самая жаркая пора.

Петров день также называли запоздалым капустником. В этот день огородники высаживали последнюю рассаду и сеяли последние семена. Было принято до обеда сеять белое зерно (например, пшеницу или овес), а после обеда — черное (гречу). Для гречи день вообще считался удачным. Существовала даже поговорка: «Кто на Петра посеет греч, тот будет зимой блины печь».

Еще одно прозвище Петра — Рыболов. В этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. Главным из них была, конечно, уха. Интересно, что вплоть до 19 века ухой называли любой суп. И рыбный, и мясной, и овощной.

Постепенно это название стали применять только к первым блюдам из рыбы. В каждом регионе были свои рецепты приготовления ухи: так, на юге в нее добавляли помидоры, на севере — молоко.

На Руси различали уху белую (из ершей, окуней и судаков, которых варили с луком), черную (из лещей, карпов и красноперок — с корицей и перцем) и красную, самую вкусную (из ценных пород рыбы — осетра, белуги, севрюги и лосося с шафраном).

Если съесть уху, то в жизни наступит белая полоса. А если не забыть с последней ложкой загадать желание, то оно обязательно сбудется. На Петра наблюдали приметы погоды. Если в этот день была ясная погода — считали, что покос будет успешным, а если шел дождь — ждали ненастья и во время сенокоса.

Грибной суп. СС0 Пост. Овощи. Суп СС0 Суп. СС0. Россия: щи открытые источники

Беременные не должны никому позволять гладить свой живот, даже самым близким. Иначе ребенок родится очень доверчивым, что сыграет в его жизни злую шутку.

Еще одна примета, связанная с детьми, касается сна. Малышу нельзя в эту ночь спать на чужой подушке. В противном случае темные силы будут его мучить и слать кошмары. Если по-другому никак, нужно положить под подушку камушек. Так неприятных последствий этой ночи удастся избежать.

Запрещено надевать вещи темного цвета. Это связано с поверьем о том, что солнце может обидеться и пошлет на землю проливные дожди. Они затопят поля и все насаждения. После этого может начаться голод.

Народные приметы 25 июня