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Жизнь

Как из лужи. Жители алтайского города возмущены качеством воды в своих домах

Житель Алейска в социальных сетях пожаловался на качество воды в городе — фотографии поставляемого ресурса опубликованы в сообществе «Барнаул 22».

Вода. Алейск.
Вода. Алейск.
vk.com/barneos22.

«Хотелось бы отойти от проблем коронавируса и показать, какая вода идет в Алейске… Еще и с таким запахом, как будто она из канализации», — пишет автор заметки.

Также он задается вопросом: «За что платим?», и сам же отвечает: «Платим за воду из крана, которая как из лужи, и еще платим за воду, чтобы можно было ее пить (в магазине). Скоро и чтобы помыться, воду будем из магазина брать…»

Вода. Алейск.
Вода. Алейск.
vk.com/barneos22.

Комментаторы из других населенных пунктов Алтайского края отмечают, что примерно такая же вода периодически идет из-под крана и в их домах.

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