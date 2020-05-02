Как из лужи. Жители алтайского города возмущены качеством воды в своих домах

«Хотелось бы отойти от проблем коронавируса и показать, какая вода идет в Алейске… Еще и с таким запахом, как будто она из канализации», — пишет автор заметки.

Также он задается вопросом: «За что платим?», и сам же отвечает: «Платим за воду из крана, которая как из лужи, и еще платим за воду, чтобы можно было ее пить (в магазине). Скоро и чтобы помыться, воду будем из магазина брать…»

Вода. Алейск. vk.com/barneos22.

Комментаторы из других населенных пунктов Алтайского края отмечают, что примерно такая же вода периодически идет из-под крана и в их домах.