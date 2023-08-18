18 августа
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Жизнь

Как избавиться от болей в спине по народным приметам на Евстигнея Житника 18 августа

18 августа - народный праздник Евстигней Житник и церковный день памяти мученика Евсигния Антиохийского.

Пшеница.
Пшеница.
СС0

Традиции на праздник Евстигней Житник

В этот день заклинали и заговаривали жнивы - невспаханные поля с остатками соломы, с которого сжаты хлеба. Для этого выходили в поле рано утром и произносили заговор, в котором просили Мать Сыру Землю защиты от сильных ветров и морозов.

Удачу принесет найденный в поле стебель, на котором сразу несколько колосьев. Если их аж 12 - его называли "житная матка", срывали и хранили в доме. А весной сеяли с него зерна первыми - чтобы урожай был богатым.

Большое внимание уделяли свежему луку. В этом время как раз собирают его урожай. Связки с ним и чесноком развешивали в комнатах, чтобы они очищали дом от болезней и защищали от темных сил.

Чтобы избавиться от болей в спине, собранным урожаем делились с соседями.

Поле. Пшеница.
Поле. Пшеница.
unsplash.com

Что запрещено делать на праздник Евстигней Житник

  • Нельзя оставлять посуду открытой - к отравлению, болезни, душевным терзаниям.
  • Нельзя пить сырые яйца - в них может запрятаться нечистая сила.
  • Нельзя быть на улице в полночь — нечисть может навредить человеку в это время.
  • Нельзя планировать важные переговоры, заключать сделки. 18 августа легко нарваться на мошенника.
  • В поле нельзя петь песни и есть — иначе в следующем году может быть неурожай.
  • Нельзя делиться тайнами, секретами, хвалиться своими удачами и победами, жаловаться на судьбу, проблемы, неприятности, болезни — секреты станут известны всем, удача отвернется, проблем станет ещё больше.
Зерно. Комбайн. Пшеница. Поле.
Зерно. Комбайн. Пшеница. Поле.
Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

Приметы на 18 августа

  • Какая погода сегодня, таким и декабрь будет.
  • Громкое и длительное эхо на закате — будет солнечный день.
  • Эхо вечером не слышно — будет дождь.
  • Дождевые черви выползают на поверхность — к ненастью.
  • Вода в реке с пеной — дождь через день.
  • Вода в реке необычайно чистая и прозрачная — к дождю.
  • Чайки в воде купаются — стоит ожидать ненастье.
  • Громко квакают лягушки — к ясной погоде или потеплению.
  • Облака висят низко над лесом — будет много грибов.

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