17 августа
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Жизнь

Народные приметы на праздник Авдотья Малиновка

17 августа - народный праздник Авдотья Малиновка и церковное празднование в честь Казанской Пензенской иконы Божией Матери.

Малина.
Малина.
Анна Зайкова

Традиции на праздник Авдотья Малиновка

Праздник также называют Огуречница и Сеногнойка. Речь идет о собираемом урожае малины и огурцов, а также необходимости заготавливать сено, чтобы дожди и сырость его не испортили.

В этот день принято отправляться за малиной, дикой, или той, что растёт в садах. Из малины готовят блюда, а также заготовки на зиму.

Занимались сбором огурцов. Считается, что после этой даты они расти уже не будут. Также собирали огуречную ботву, закладывали в компостную яму. Проходил сбор лука и чеснока.

Собирали зверобой, засушивали, развешивали по дому как оберег от нечистой силы и плохих людей. По поверьям, если в доме развешен зверобой, то плохой человек или тот, что пришел в гости с нечистыми помыслами, начнет вести себя неестественно, излишне нервничать, плакать, странно смеяться, чем выдаст себя с головой.

Малина, ягода.
Малина, ягода.
СС0

Что запрещено делать на праздник Авдотья Малиновка

  • Неудачный день для финансов. Лучше не планировать денежные дела, продажу чего-либо, вкладов, крупных покупок, взятия в долг. По приметам, с большой долей вероятности дела окажутся провальными.
  • Нельзя спорить, ругаться и перечить пожилым людям. Если скандалить со стариками на Авдотью Малиновку, в старости к человеку не будет уважения.
  • Нельзя отдавать или продавать комнатные цветы из своего дома — вместе с растениями из дома можно отдать любовь и семейное счастье.
  • Не рекомендуется носить темную одежду — к черной полосе жизни. Желательно, чтобы вещи были светлых или красочных оттенков.
Природа.
Природа.
unsplash.com

Приметы на 17 августа

  • Какая погода в этот день, таким окажется и ноябрь.
  • Овцы и козы поворачиваются к ветру задом — к ненастью.
  • Скотина к воздуху принюхивается — перед дождем.
  • Ястреб-тетеревятник громко кричит — к солнечной погоде.
  • Стрекозы летают плавно, не рывками, высоко, иногда надолго останавливаются на одном месте — к ясной погоде.
  • Большая роса сегодня — к плохому урожаю льна.
  • Туман над лесом — будет много грибов.
  • Солнечный день — начало зимы предстоит тёплое.
  • Дождь — всю неделю будут идти осадки.

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