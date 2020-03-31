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Как избавиться от болезней и привлечь удачу: народные приметы 31 марта

31 марта отмечается народно-христианский праздник «Кирилл — дери полоз». По-другому его называют «День Кирилла», «Кириллов день» и «Кирилл — полозья дери». Рассказываем, как сегодня не потерять удачу, избавиться от перхоти и при помощи чего вылечить многие болезни.

Цветок. Мать-и-мачеха
Цветок. Мать-и-мачеха
СС0

Кто такой Кирилл

Кирилл родился в 4 веке в Иерусалиме. Его семья вела христианский образ жизни. В совершеннолетнем возрасте Кирилл принял монашеский постриг, через несколько лет его назначили пресвитером, а еще через четыре года стал приемником усопшего архиепископа Максима.

Кирилл вел борьбу против ереси арианского учения, чем возбудил ненависть епископов, которые выступали за данных вид христианства. Им удалось добиться отстранения Кирилла от должности и изгнать из города.

Его приютил епископ из Тарсы Сильван. Но вскоре Кирилла арестовали, а когда власть изменилась, то освободили. После этого его еще много раз изгоняли и возвращали.

Кирилл оставил после себя множество трудов. Лучшими из них признаны 23 поучения и две беседы на евангельскую тему.

В давние времена тот, кто в этот день решался выехать на санях, мог легко испортить полозья на подмерзшей дороге. Поэтому праздник получил второе название — «Дери полоз».

Завет. Книга
Завет. Книга
СС0

Что можно и нельзя делать в Кириллов день

31 марта молились, прося о дожде для роста посевов. Целители лечили грыжу, а знахари читали заговоры от несчастий.

В эти дни начинали появляться первые цветы мать-и-мачехи. Ей в народе лечили болезни сердца, одышку, заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и мочевого пузыря.

Отвар мать-и-мачехи женщины использовали для умывания. От этого лицо становилось белым и без изъянов. Если к такому отвару добавить равное количество отвара крапивы, он останавливал выпадение волос и избавлял от перхоти.

В Кириллов день нельзя стричь волосы и ногти. Этим можно навлечь большие неприятности. Нежелательно ходить в гости. Есть вероятность оставить там свою удачу.

Также нельзя открывать дверь посторонним и впускать их в дом, если в это время купается маленький ребенок.

Девушка. Волосы. Глаза закрыты
Девушка. Волосы. Глаза закрыты
СС0

Приметы 31 марта

  • Звезды кажутся мельче обычного — к дождю.

  • Дым от костра клубится, стелется по земле, «выедает» глаза — к ухудшению погоды.

  • Снег в конце марта скоро тает и вода дружно бежит — жди лето мокрое.

  • Сильный ветер во время осадков при плюсовой температуре — к скорому прекращению снега и резкому потеплению.

  • Если зацвела мать-и-мачеха — апрель будет теплым, а лето наступит быстро.

  • Прилетели лебеди — быть теплу.

  • Если не видно скворцов, значит, скоро начнется ненастье.

  • Появились комары — ближайшие дни будут теплыми.

  • Если лед еще не сошел с рек, а гром гремит — к хорошему клеву.

  • Если ручейки едва заметны — к неважному сенокосу.

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