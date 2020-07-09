Как избавиться от эпидемий 9 июля: народные приметы на Давида Земляничника

9 июля отмечается народно-христианский праздник Давид Земляничник. По-другому его называют Давид, День Давида, Давид Солунский и Земляничник. Рассказываем, как избавиться от эпидемий и стихийных бедствий и как поправить свое здоровье в этот день.

Народные традиции 9 июля

В народе главной традицией этого дня был сбор земляники. Занятие это неспешное и кропотливое. Поэтому в лес уходили на целый день, зато обратно с собой, как правило, приносили много ягоды. Говорили так: «Собирай по ягодке, наберёшь кузовок».

Земляника ценилась не за сладкий вкус, а за полезные свойства, которыми обладала. Она лечила болезни почек, печени, мочевого пузыря, малокровия, анемии, язв, также в комплексе укрепляла организм.

А вот листья ягоды наши предки добавляли в чай зимой, чтобы укрепить иммунную систему.

9 июля восточные славяне перед Тихвинской иконой Божьей Матери молились о здоровье младенцев, а перед Седмиозерной иконой об избавлении от эпидемии и от стихийных бедствий.

Народные приметы 9 июля

Первую ягоду в рот кладут, а вторую домой несут.

Где едят землянику и чернику — врачам делать нечего.

Если 9 июля идет дождь, то такая погода установится до осени. Если ясно и тепло, то до конца лета небо будет безоблачным.

Если день засушливый, то грибы появятся в лесу только к осени.

Рассада хорошо впитывает влагу — ближайшие дни будут сухими. Если земля остается влажной, то скоро пойдут дожди.

Если ягод земляники много, то зима будет холодной.

Свиньи или мыши грызут сухую траву — сенокос будет неудачным.

Именины 9 июля

Давид, Георгий, Денис, Павел, Иван и Тихон.