Как избавиться от эпидемий 9 июля: народные приметы на Давида Земляничника

Народные традиции 9 июля
В народе главной традицией этого дня был сбор земляники. Занятие это неспешное и кропотливое. Поэтому в лес уходили на целый день, зато обратно с собой, как правило, приносили много ягоды. Говорили так: «Собирай по ягодке, наберёшь кузовок».
Земляника ценилась не за сладкий вкус, а за полезные свойства, которыми обладала. Она лечила болезни почек, печени, мочевого пузыря, малокровия, анемии, язв, также в комплексе укрепляла организм.
А вот листья ягоды наши предки добавляли в чай зимой, чтобы укрепить иммунную систему.
9 июля восточные славяне перед Тихвинской иконой Божьей Матери молились о здоровье младенцев, а перед Седмиозерной иконой об избавлении от эпидемии и от стихийных бедствий.
Народные приметы 9 июля
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Первую ягоду в рот кладут, а вторую домой несут.
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Где едят землянику и чернику — врачам делать нечего.
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Если 9 июля идет дождь, то такая погода установится до осени. Если ясно и тепло, то до конца лета небо будет безоблачным.
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Если день засушливый, то грибы появятся в лесу только к осени.
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Рассада хорошо впитывает влагу — ближайшие дни будут сухими. Если земля остается влажной, то скоро пойдут дожди.
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Если ягод земляники много, то зима будет холодной.
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Свиньи или мыши грызут сухую траву — сенокос будет неудачным.
Именины 9 июля
Давид, Георгий, Денис, Павел, Иван и Тихон.