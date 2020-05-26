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26 мая 21°C

Как избавиться от комаров 26 мая: народные приметы на Лукерью Комарницу

26 мая отмечается народно-христианский праздник Лукерья Комарница. По-другому его называют Гликерия, День Лукерьи, Лушка и Лукошница. Рассказываем, почему сегодня нельзя убивать комаров и когда можно начинать сбор целительных трав.

Комары.
Комары.
СС0

Кто такая Гликерия?

Гликерия жила во 2 веке в Троянополе во время гонений на христиан. Девушка рано стала сиротой и нашла утешение в храме, куда ходила ежедневно. В день прославления Зевса Гликерия вошла в языческий храм, нарисовав на лбу крест. Бог услышал ее молитву и постлал в статую идола молнию.

За это местный правитель приказал избить камнями мученицу и запереть ее в темнице. К Гликерии являлись ангелы и исцеляли ее раны, а также приносили воду и еду. Гликерию бросали в печь, сдирали с головы кожу, раздевали и запирали в темнице снова и снова. Но ангелы вновь помогали девушке.

Однажды на святую натравили львицу, но та легла у ног девушки. После этого Гликерия сама попросила Бога призвать ее к себе. Следом вбежала вторая львица и убила мученицу.

Народные традиции 26 мая

На Лукерью появляются комары. Наши предки считали, что сегодня их приносит с собой теплый весенний ветер. С этим днем существовала особая примета: «Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек».

Комары.
Комары.
СС0

Считалось также, если убить комара в период с 26 мая до летнего солнцестояния, то их прибавиться еще дюжина. Если убить их после этого времени, то племя комаров убавится на дюжину.

Появление в этот день комаров предвещало потепление.

Лукерью в южных районах называли Гречкосейкой. В это время начинали производить первый сев гречи, которую в народе прозвали «маевка».

Начиная с этого времени, мужчины проводили все дни в полях, а женщины приносили им обеды в лукошках. Поэтому день прозвали Лукошница.

Народные приметы 26 мая

  • Мало комаров — май без дождей пройдет.

  • Много комаров — к хорошей погоде.

  • Тучи комаров — будет много овса и травы.

  • После появления комаров следует сеять рожь.

  • Если в этот день ласточки и стрижи летают по небу в большом количестве — скоро наступят теплые дни и можно начинать собирать лекарственные травы — они будут обладать целительной силой.

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