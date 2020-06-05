Как избавиться от ненужных вещей и не загрязнять природу?

Наступило лето и необходимо доставать из закромов свободную, легкую одежду, которую вы носили в прошлом сезоне. Но оказалось, что за год могут поменяться вкусы или вы нашли новую работу, и хочется обновить гардероб деловыми костюмами. Но что делать с ненужной для вас одеждой? Самый легкий способ выбросить ее. Но оказавшись на помойке, она не перерабатывается, а мертвым грузом лежит на нашей планете.

Еще один способ — это подарить вторую жизнь вашим вещам. Есть люди, которым нечего кушать и нечего носить. Для того, чтобы такие люди от безысходности не ходили по помойках в поисках одежды, был создан социальный магазин Charity Market.

Именно тут каждый из вас может сдать свою старую одежду. А сотрудники магазина отдадут ее нуждающимся. Такой круговорот вещей сохраняет экологию и помогает людям, которые сейчас находятся в финансовой яме. Кроме бесплатной раздачи одежды, магазин часть вещей отдает за минимальный благотворительный взнос. Таким образом, большая категория людей может сэкономить свой бюджет и одновременно помочь в реализации программ благотворительного фонда «Облака», ведь вся прибыль направляется только на программы помощи фонда «Облака».

Получается, что вещи, которые вы хотели выкинуть могут принести столько доброты и даже изменить жизнь одной семьи. Директор магазина Charity Market Юлия Панарина рассказала, что каждый день сотрудники магазина собирают пакеты для нуждающихся и уже поняли, что сейчас не хватает самых базовых вещей: женская одежда больших размеров, спортивная одежда и обувь, подростковая одежда и обувь, мужская обувь и одежда.

Также можно принести в магазин посуду, игрушки, бытовую технику и книги. На самом деле можно приносить любые не нужные вам вещи, но только если они целые и чистые. Потому что у магазина нет возможности чинить и выводить пятна на вещах.

Подари вторую жизнь вещам вместе с социальным магазином Charity Market.

Пункт приема находится по адресу: пр-т Социалистический, 64, цокольный этаж. Время приема вещей с 11:00 до 20:00.

Источник: фонд «Облака»

Елена Зайцева