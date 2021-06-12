Как избежать финансовых проблем в день Исаакия? Народные приметы 12 июня

12 июня отмечается народно-христианский праздник — день Исаакия Змеевика. У даты есть еще одно название — «Змеиный праздник». Народные традиции и приметы дня — в материале altapress.ru.

Народные традиции 12 июня

На Руси было поверье, что в этот день «змеи скопляются, идут поездом на змеиную свадьбу». Убивать животных, во множестве ползающих по лесам, было очень опасно: считалось, что змеиные сородичи будут жестоко мстить любому, кто причинит им вред, а спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь.

В народе говорили: «Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы». Существовало убеждение, что змеи тесно связаны с некоторыми растениями, и что они способны влиять друг на друга. Многие люди часто носили в ладанке кусочек марьина корня, ему приписывали свойство гнать змей.

Также верили, что если рано утром на солнечных опушках разбросать свежие веточки руты, то змеи устремятся к ним, все съедят и вскоре умрут. А вот ясень убить змею не мог, зато был способен лишить его силы и возможности кусаться.

Таким же свойством наделяли изумруд. Хотя, конечно, этот камень был доступен далеко не всем.

Сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определенным уважением. Считалось, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни. Например, вытопленное из змеи сало служило лекарством от рожистых воспалений и от нагноения глаз, а змеиную шкуру прикладывали к нарывам.

В змеиный праздник принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: «Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на все доли, на старых и малых, на весь мир крещеный».

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Сны в эту ночь будут пустыми, поэтому их можно благополучно забыть. 12 июня лучше не покупать посуду. Вскоре на ней появятся мелкие сколы, которые привлекут в жизнь финансовые проблемы.

Запрещено убивать змей (или вредить им). Наши предки были уверены, что тогда пресмыкающиеся начнут мстить и могут покусать не только обидчика, но и его родственников. А вот найти змеиную кожу было хорошей приметой. Ее надо было положить под входную дверь, чтобы в доме всегда царили взаимопонимание и любовь.

В этот день нельзя увиливать от ответа, а тем более врать. Считается, что тогда в жизни наступит полоса предательств и неудач.

Мужчинам не рекомендуют дарить своим дамам шкатулки, иначе у последних появятся секреты от своих избранников. Возможно, тайны будут настолько серьезными, что даже приведут к расставанию.

Народные приметы 12 июня