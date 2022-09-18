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Жизнь

Как излечиться от всех болезней в Кумохин день. Приметы и традиции 18 сентября

18 сентября на Руси прозвали Кумохиным днем в честь злого духа, который приносил беды и несчастья. Также православные в этот день почитают память пророка Захария и его жены, Праведной Елисаветы. Altapress.ru рассказывает, как избежать несчастий и излечиться от всех болезней.

Болезнь, ОРВИ.
Болезнь, ОРВИ.
CC0

Традиции на Кумохин день

На Руси считали, что в этот день приходит злой дух Кумоха, которая приносит в дом лихорадку. Она оборачивается старушкой и просит женщин впустить ее за порог.

Чтобы изгнать злого духа, наши предки топили жаркую баню и парились березовым веником. Или на листе бумаги писали первую главу из Евангелия от Иоанна. Оберег носили шесть недель носили на нательном кресте, а затем сжигали и пепел съедали.

Что нельзя делать 18 сентября

  • Нельзя стирать — это к болезни.

  • Таже не стоит подметать, вытирать пыль и пылесосить — можно вымести удачу и здоровье из дома.

  • Девушкам и женщинам запрещено ходить с распущенными волосами. А иначе в них может проникнуть дух болезни.

  • Нельзя носить грязную и рваную одежду. Считается, что тот, кто наденет такую одежду или бельё, рискует испортить свою репутацию, относиться к нему станут хуже.

Приметы Дня Захария и Елизаветы

  • На луковицах цветов и овощей тонкая кожура — к теплой зиме.
  • До восхода солнца облака красного цвета — к дождю и ветру.
  • Скотина в ясный день начала под навес прятаться или спешить с пастбища домой — к скорому ненастью.
  • Если человек 18 сентября поклянется, но в будущем не сдержит своего обещания, то он погибнет.
  • Рассвет окрасил небо в красный цвет — к вечеру будут дожди.
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