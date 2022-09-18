Как излечиться от всех болезней в Кумохин день. Приметы и традиции 18 сентября

Традиции на Кумохин день
На Руси считали, что в этот день приходит злой дух Кумоха, которая приносит в дом лихорадку. Она оборачивается старушкой и просит женщин впустить ее за порог.
Чтобы изгнать злого духа, наши предки топили жаркую баню и парились березовым веником. Или на листе бумаги писали первую главу из Евангелия от Иоанна. Оберег носили шесть недель носили на нательном кресте, а затем сжигали и пепел съедали.
Что нельзя делать 18 сентября
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Нельзя стирать — это к болезни.
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Таже не стоит подметать, вытирать пыль и пылесосить — можно вымести удачу и здоровье из дома.
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Девушкам и женщинам запрещено ходить с распущенными волосами. А иначе в них может проникнуть дух болезни.
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Нельзя носить грязную и рваную одежду. Считается, что тот, кто наденет такую одежду или бельё, рискует испортить свою репутацию, относиться к нему станут хуже.
Приметы Дня Захария и Елизаветы
- На луковицах цветов и овощей тонкая кожура — к теплой зиме.
- До восхода солнца облака красного цвета — к дождю и ветру.
- Скотина в ясный день начала под навес прятаться или спешить с пастбища домой — к скорому ненастью.
- Если человек 18 сентября поклянется, но в будущем не сдержит своего обещания, то он погибнет.
- Рассвет окрасил небо в красный цвет — к вечеру будут дожди.