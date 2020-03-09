Как изменится система получения декретных, больничных и отпускных с 2021 года

Фонд социального страхования (ФСС) по Алтайскому краю сообщает о том, что переход на систему «Прямые выплаты» для получения декретных, больничных и отпускных денежных средств окончательно произойдет в стране с 2021 года. Но Алтайский край находится в этом проекте уже несколько лет, поэтому для его жителей кардинально ничего не поменяется.

Татьяна Петрова, управляющий территориальным отделением ФСС, рассказала, что Алтайский край находится в этой системе с 2017 года. За прошлый год отделением в рамках проекта произведено около 700 тыс. выплат на сумму порядка 6 млрд. рублей.

Татьяна Петрова, управляющий ФСС по Алтайскому краю:

Этот проект в корне изменил принцип социального страхования в нашей стране и позволил в разы улучшить ситуацию с выплатой пособий застрахованным гражданам. Каждый третий застрахованный, состоящий в трудовых отношениях, получил от Фонда страховое обеспечение. Выплаты пособий произведены в максимально короткие сроки: как правило, в течение 3−5 дней с момента получения сведений от работодателей.

В ФСС также отмечают, что, к примеру, по законодательству выплата пособий должна быть произведена в течение 10 дней с момента получения сведений от работодателя.

«Мы зачастую выплачиваем пособия в два раза быстрее. Так, пособия по уходу за ребенком до полутора лет, которые мы обязаны выплатить до 15 числа, обычно приходят на счета получателей уже в первую неделю месяца», — говорит Елена Воронцова, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Алтайского регионального отделения ФСС.

В фонде также подчеркивают, что для получения страховой выплаты в срок главным условием является оформление заявления на специальном бланке, утвержденным ФСС. Именно от даты, указанной в заявлении, для работодателя начинается отсчет пяти дней, в течение которых он обязан передать сведения о страховом случае в фонд для назначения и выплаты пособия.