Как изменится жизнь на Земле из-за потепления

Ученые проанализировали сложившуюся ситуацию и смоделировали последствия для планеты из-за изменение климата.
Ожидается, что в южных регионах станет еще теплее и засушливее, поэтому в сельском хозяйстве нужно будет организовать более мощную систему орошения.
В северных регионах тоже потеплеет и жителям придется укреплять фундаменты своих жилищ и других построек. В числе плюсов — более благоприятные условия для сельского хозяйства там, где сейчас холодно.
Также Дроздов подчеркнул, что потепление климата, которое мы сейчас наблюдаем, — это нормальный процесс: в течение тысяч лет идет то легкое похолодание, то потепление на несколько градусов. «Земля, как биологическая система, к этому приспособилась. Ландшафты в одной и той же точке то становятся более северными на вид, то более южными, а катастрофических изменений не происходит», — рассказал Дроздов.