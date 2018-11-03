Как изменится жизнь на Земле из-за потепления

В связи с потеплением и постепенным сдвижением границы вечной мерзлоты на север, условия жизни на Земле изменятся, но не критично. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрия Дроздова.

Ученые проанализировали сложившуюся ситуацию и смоделировали последствия для планеты из-за изменение климата.

Ожидается, что в южных регионах станет еще теплее и засушливее, поэтому в сельском хозяйстве нужно будет организовать более мощную систему орошения.

В северных регионах тоже потеплеет и жителям придется укреплять фундаменты своих жилищ и других построек. В числе плюсов — более благоприятные условия для сельского хозяйства там, где сейчас холодно.

Также Дроздов подчеркнул, что потепление климата, которое мы сейчас наблюдаем, — это нормальный процесс: в течение тысяч лет идет то легкое похолодание, то потепление на несколько градусов. «Земля, как биологическая система, к этому приспособилась. Ландшафты в одной и той же точке то становятся более северными на вид, то более южными, а катастрофических изменений не происходит», — рассказал Дроздов.