1

Почему в Алтайском крае изменятся тарифы ЖКХ?

Изменение тарифов на коммунальные услуги — вынужденное решение, сообщили в ведомстве. Оно обеспечит бесперебойную работу инфраструктуры ЖКХ и не допустит ухудшения качества услуг для потребителей.

Из-за роста цен на энергетические ресурсы прежние тарифы перестали быть актуальны. Они разошлись с прогнозируемыми результатами 2020 года.

«Цена угля с осени 2020 года выросла более чем на 50%. Минимальная заработная плата в Алтайском крае выросла на 28% — с 13 тыс. до 16 тыс. рублей. Из-за этого поставщики коммунальных услуг несут повышенные расходы, которые не учтены в полном объеме в действующих тарифах», — сообщают в ведомстве.

Решение об изменении тарифов в Алтайском крае и России приняло Правительство РФ. Соответствующее постановление № 2053 вступило в силу 14 ноября 2022 года.