Изменение тарифов на коммунальные услуги — вынужденное решение, сообщили в ведомстве. Оно обеспечит бесперебойную работу инфраструктуры ЖКХ и не допустит ухудшения качества услуг для потребителей.
Из-за роста цен на энергетические ресурсы прежние тарифы перестали быть актуальны. Они разошлись с прогнозируемыми результатами 2020 года.
«Цена угля с осени 2020 года выросла более чем на 50%. Минимальная заработная плата в Алтайском крае выросла на 28% — с 13 тыс. до 16 тыс. рублей. Из-за этого поставщики коммунальных услуг несут повышенные расходы, которые не учтены в полном объеме в действующих тарифах», — сообщают в ведомстве.
Решение об изменении тарифов в Алтайском крае и России приняло Правительство РФ. Соответствующее постановление № 2053 вступило в силу 14 ноября 2022 года.
Региональные власти пересмотрят тарифы до 29 ноября. Их начнут применять с 1 декабря 2022 года.
Платеж гражданин за коммунальные услуги может вырасти на 11,4%.
Правительство РФ определило порог роста платы за ЖКХ в 9%. Но субъекты РФ могут по своему усмотрению поднять цену на допустимом уровне.
Компенсацию получат те, у кого совокупный платеж за услуги ЖКХ увеличится более, чем на 11.4%.
Оформлением и выплатой компенсаций занимаются администрации районов и городов края.
Постановление Правительства РФ предусматривает «заморозку» роста платежей на коммунальные услуги более чем на 1,5 года. То есть следующий предположительный рост будет только в 2024 году,
В настоящее время готовят к подписанию Указ Губернатора, который установит предельные индексы на территории края с учетом требований и ограничений вступившего в силу федерального постановления