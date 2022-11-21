21 ноября
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Жизнь

Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Алтайском крае — разбор altapress.ru

Тарифы за коммунальные услуги изменятся в Алтайском крае и по всей России с 1 декабря. Об этом сообщает региональное управление по государственному регулированию цен и тарифов и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Оплата услуг ЖКХ.
Оплата услуг ЖКХ.
Фото: «Росводоканал Барнаул»
1
Почему в Алтайском крае изменятся тарифы ЖКХ?

Изменение тарифов на коммунальные услуги — вынужденное решение, сообщили в ведомстве. Оно обеспечит бесперебойную работу инфраструктуры ЖКХ и не допустит ухудшения качества услуг для потребителей.

Из-за роста цен на энергетические ресурсы прежние тарифы перестали быть актуальны. Они разошлись с прогнозируемыми результатами 2020 года.

«Цена угля с осени 2020 года выросла более чем на 50%. Минимальная заработная плата в Алтайском крае выросла на 28% — с 13 тыс. до 16 тыс. рублей. Из-за этого поставщики коммунальных услуг несут повышенные расходы, которые не учтены в полном объеме в действующих тарифах», — сообщают в ведомстве.

Решение об изменении тарифов в Алтайском крае и России приняло Правительство РФ. Соответствующее постановление № 2053 вступило в силу 14 ноября 2022 года.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru
2
Когда начнут применять новые тарифы?

Региональные власти пересмотрят тарифы до 29 ноября. Их начнут применять с 1 декабря 2022 года.

3
На сколько увеличат цены на услуги ЖКХ?

Платеж гражданин за коммунальные услуги может вырасти на 11,4%.

Правительство РФ определило порог роста платы за ЖКХ в 9%. Но субъекты РФ могут по своему усмотрению поднять цену на допустимом уровне.

4
Кому положена компенсация на оплату услуг ЖКХ?

Компенсацию получат те, у кого совокупный платеж за услуги ЖКХ увеличится более, чем на 11.4%.

Оформлением и выплатой компенсаций занимаются администрации районов и городов края.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru
5
В чем особенность пересмотра тарифов?

Постановление Правительства РФ предусматривает «заморозку» роста платежей на коммунальные услуги более чем на 1,5 года. То есть следующий предположительный рост будет только в 2024 году,

В настоящее время готовят к подписанию Указ Губернатора, который установит предельные индексы на территории края с учетом требований и ограничений вступившего в силу федерального постановления от 14.11.2022 № 2053.

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