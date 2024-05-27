Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов в эфире радио KP.RU заявил, что в 2024 году в России может быть установлен новый рекорд потребления мороженого за весь постсоветский период.

Отмечается, что 2023 год стал рекордным по потреблению мороженого — более трех кг на душу населения. В общей сложности было съедено более полумиллиона тонн этого лакомства. Поскольку прогнозы обещают жаркий 2024 год, ожидается, что потребление мороженого снова достигнет рекордных значений.

Белов также подчеркнул, что стоимость мороженого в 2023 году была примерно вдвое ниже темпов продовольственной инфляции. Он не ожидает, что мороженое будет расти в цене быстрее, чем другие продукты питания, включая молочные.

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