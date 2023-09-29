Как карта не ляжет. Зловещий мюзикл о расчетливом немце, азарте и предательстве поставили в Барнауле

В Алтайском музыкальном театре представляют свою интерпретацию "Пиковой дамы". Спектакль по повести Александра Сергеевича Пушкина в Барнауле увидят не впервые, а вот в жанре мюзикла – да. Рассказываем, почему стоит сходить на необычную и динамичную постановку о предательской фортуне. Премьера состоится 29, 30 сентября и 1 октября.

О сюжете

Спектакль проходит в двух действиях с антрактом, но длится всего лишь чуть более полутора часов. Хотя по ощущениям время пролетает быстрее. И неудивительно, ведь повесть Пушкина тоже короткая и лаконичная.

По сюжету молодой, симпатичный инженер Германн (Виталий Селюков, Михаил Лямин) обожает азартные карточные игры. Но он слишком расчетлив и бережлив, чтобы играть самому и делать ставки наобум. А потому только наблюдает за чужим развлечением ночи напролет.

Пока однажды не узнает о некой беспроигрышной комбинации, которой, по слухам, много лет назад воспользовалась 87-летняя графиня, Анна Федотовна Томская (Зинаида Черных, Анна Кожевникова).

Тогда Германна охватывает страстное желание овладеть тайным знанием любыми способами.

Есть популярный современный ответ на разговорное выражение "как карта ляжет" - "ляжет так, как я ее положу". Это можно считать девизом Германна. Но в действительности от человека зависит не все - иногда у судьбы свои планы. Об этом и расскажет спектакль.

"Пиковая дама", Музыкальный театр. Дмитрий Лямзин

Массовые сцены и современная музыка

Постановка вышла массовой. По словам режиссера Татьяны Столбовской, одномоментно на сцене присутствовали до 40 артистов – и в это охотно верится.

Синхронный танец при таком количестве человек смотрелся очень эффектно. Над этим потрудилась балетмейстер Оксана Малышева.

Музыкальные номера вообще внесли немалую долю индивидуальности. Некоторые сцены, по сравнению с оригиналом, расширились, стали более пугающими. На них появился акцент.

Как отзывается сама Татьяна Столбовская, невзирая, что музыка звучала современная, либреттист, Наталья Кузьминых, смогла все сплести и соблюсти дух пушкинского времени.

Автор мюзикла и композитор - Егор Шашин, музыкальный руководитель - Мария Евтеева.

"Пиковая дама", Музыкальный театр. Дмитрий Лямзин

Не только мрачность

Несмотря на будоражащие страшилки о Пиковой даме, гуляющие в народе и послужившие основой для повести, мюзикл вовсе не вышел полностью мрачным. Напротив - очень сбалансированным.

Ровно как лиричное звучание музыки сменялось динамичным исполнением, чередовались на сцене романтика, таинственность и личная трагедия героини - Лизаветы (Ксения Ильина, Матрена Федулова).

Светлые сцены, наполненные чувствами первой любви и предвкушением встречи, тут же перекрывались тревожной мистикой. И наоборот.

В отличие от произведения Александра Сергеевича, место нашлось даже для легкого юмора, который артисты передавали жестами, взглядами и манерой, заставляя зал немного расслабиться.

"Пиковая дама", Музыкальный театр. Дмитрий Лямзин

Видеть сквозь стены

Декорации тоже менялись необычно. Никаких дополнительных реквизитов и в спешке уносящихся у всех на глазах столов и скамеек.

Только вращающаяся на 180 градусов сцена, которая одним махом переносила героев из дома конногвардейца в старинный особняк, а оттуда – на улицу, на бал, на похороны и вообще куда угодно.

Иногда красивые резные колонны, разделяющие сцену пополам, поворачивались и на время оказывались к залу боком. Актеры же в этот момент не прекращали проживать роли. Складывалось впечатление, будто у зрителей вдруг появилась способность заглядывать сквозь стены.

Художником-постановщиком выступил Николай Чернышев из Санкт-Петербурга. С недавних пор он занял пост главного художника театра. Еще одно торжественное назначение коснулось Марии Моисеенко - она стала главным дирижером.

"Пиковая дама", Музыкальный театр. Дмитрий Лямзин

Классика есть классика

Финал повести, конечно, заранее известен. Можно гадать о мистической подоплеке или обычном сумасшествии, но конец неизменен.

И все же прийти стоит не за сюжетом, а чтобы посмотреть на его великолепное воплощение. Полюбоваться костюмами, оформлением сцены, оценить подбор актеров и насладиться зловещей атмосферой, точно дополненной музыкой.

P.S. Оркестр - молодец.