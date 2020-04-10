Как колонии и тюрьмы Алтайского края закрылись от коронавируса

По официальным данным на 10 апреля, в колониях и следственных изоляторах Алтайского края, где содержатся более 9,1 тыс. человек, не выявлено случаев заболевания коронавирусом. Но какие меры профилактики принимаются в этих замкнутых территориях с большой концентрацией людей? Достаточно ли лекарств и защитных масок у осужденных? И правда ли, что крупнейшая в регионе тюрьма — барнаульский СИЗО — переполнена? Эти вопросы Altapress.ru задал первому лицу уголовно-исполнительной системы края Валерий Усачеву.

В соответствии с режимом самоизоляции руководитель УФСИН по Алтайскому краю Валерий Усачев ответил на них дистанционно.

Ограничений по посылкам нет

— Валерий Николаевич , еще 16 марта ФСИН России издала приказ , который по всей стране должен был серьезно повлиять на порядок работы в СИЗО и колониях , а также предусматривал меры в случае осложнения ситуации по коронавирусу. Что в этом плане было сделано в УФСИН по Алтайскому краю и какие сложности при этом возникли?

— После 16 марта и до особого указания в учреждениях ФСИН России по Алтайском краю приостановлено проведение длительных и краткосрочных свиданий. Ограничен личный прием граждан должностными лицами УИС. Гражданам рекомендовано обращаться письменно посредством почтовой связи, либо через интернет-приемную.

Ограничений на прием посылок и передач в учреждения УИС Алтайского края не уставлено. Лекарственные препараты для лиц, содержащихся в учреждениях, принимаются в установленном порядке при наличии медицинских показаний.

Колонии и тюрьмы Алтайского края Официальный сацт УФСИН по Алтайскому краю.

Кроме того, в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение 14 последних дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекцией. Обязателен масочный режим для всех граждан, входящих на режимную территорию.

Термометров хватит всем

— По информации ФСИН , во всех учреждениях организованы медицинские посты для выявления больных с респираторными симптомами. Можете объяснить , чем именно занимаются на этих постах?

— В список мероприятий по предупреждению распространения заболеваемости в учреждениях УИС входит ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников УИС, а также лиц, содержащихся в колониях и следственных изоляторах. Медицинские работники увеличили количество покамерных обходов и осмотров. Усилен мониторинг за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Колонии и тюрьмы Алтайского края Официальный сацт УФСИН по Алтайскому краю.

— Колонии и изоляторы должны были обеспечить запас лекарств , дезинфицирующих средств , бесконтактных термометров , средств индивидуальной защиты. Каков этот запас сейчас? Сколько нужно бесконтактных термометров и масок на 1 тыс. заключенных?

— Учреждения УИС края в полном объеме обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, а также бесконтактными термометрами. Во всех учреждениях ежедневно проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением современных специальных средств и бактерицидных облучателей (рециркуляторов).

Воспитание в видеоформате

— В колониях есть ежедневные мероприятия , в ходе которых чисто физически нельзя исключить скопление больших групп людей. Это питание отрядов в столовой , выход на работу в промзону , обязательные поверки. В этом плане распорядок как-то изменен?

— До особого распоряжения приостановлено проведение культурных, спортивно-массовых и развлекательных мероприятий с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. В рамках воспитательной работы мероприятия проводятся в видео-формате и транслируются посредством кабельного телевидения.

Колонии и тюрьмы Алтайского края Официальный сацт УФСИН по Алтайскому краю.

Мероприятия, предусмотренные распорядком дня, выполняются в полном объеме. Проверки наличия осужденных и посещения столовой происходят поотрядно, на работу осужденных выводят по бригадам. Такие меры позволяют избежать массового скопления людей.

СИЗО «загружено» на 70%

— Как ведомству предписано действовать в случае развития худшего сценария — массовой вспышки заболевания на территории отдельно взятой колонии? Ведь там физически невозможно обеспечить изоляцию каждого.

— На сегодняшний день в учреждениях УИС Алтайского края случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

При возникновении заболевания в учреждениях региона определены помещения для изоляции данных лиц от основной массы спецконтингента, что позволит не допустить распространение инфекции.

Колонии и тюрьмы Алтайского края Официальный сацт УФСИН по Алтайскому краю.

— Какова на данный момент «загрузка» СИЗО № 1 в Барнауле? Сколько времени этот следственный изолятор еще сможет принимать спецконтингент?

— В настоящее время наполняемость СИЗО № 1 составляет 70% от установленного лимита.

Прием подозреваемых и обвиняемых в учреждение осуществляется в прежнем режиме. Граждане, вновь поступившие в СИЗО, а также в исправительные учреждения, проходят 20-дневный карантин в условиях строгой изоляции.

Проведение судебно-следственных действий подозреваемых, обвиняемых и осужденных со следователями, дознавателями, свидания с защитниками и адвокатами организовано в помещениях комнат краткосрочных свиданий (через стекло).

Тюрьма , колючая проволока. CC0

В исключительных случаях по письменному заявлению прибывших лиц такие мероприятия проводятся в следственных кабинетах при наличии средств индивидуальной защиты (масок, бахил и перчаток).

Под надзором прокурора

— Какие уполномоченные организации и ведомства в данное время имеют возможность наблюдать за соблюдением прав лиц , находящихся в СИЗО и колониях Алтайского края?

— В учреждениях УИС Алтайского края, как и прежде, осуществляется ведомственный контроль и прокурорский надзор. Имеют право посещения учреждений и субъекты общественного контроля, в частности, члены Общественной наблюдательной комиссии региона. При посещении ими также соблюдается масочный режим, предварительно измеряется температура тела. В случае выявления повышенной температуры на территорию учреждений они не допускаются.

Тюрьма. Анна Зайкова.

Цифры. Кто живет в колониях

На территории Алтайского края в настоящее время действуют:

одна колония особого режима ( ИК-9);

ИК-9); две колонии строгого режима ( ИК-3 , ИК-10);

ИК-3 ИК-10); две колонии общего режима для мужчин ( ИК-4 , ИК-5);

ИК-4 ИК-5); две колонии общего режима для женщин ( ИК-6 , ИК-11);

ИК-6 ИК-11); две колонии-поселения ( КП-2 — мужчины , КП-7 — женщины);

КП-2 — мужчины КП-7 — женщины); два следственных изолятора ( СИЗО-1 , СИЗО-2);

СИЗО-1 СИЗО-2); два лечебно-исправительных учреждения ( ЛИУ-1 , ЛИУ-8);

ЛИУ-1 ЛИУ-8); краевая туберкулезная больница ( КТБ-12).

Тюрьма. СС0

По состоянию на 1 марта 2020 года в учреждениях региона содержалось 9123 человека:

в исправительных колониях — 7 215 человек;

в колониях-поселениях — 712 человек;

в следственных изоляторах — 1 196 человек.

В учреждениях содержалось 603 осужденных женщины.

На учете уголовно-исполнительной инспекции состояло 12 262 человека, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Штатная численность аттестованного персонала УИС края составляет 3 314 человек.

Тюрьма. Дмитрий Кудрявцев

Справка. Чем живут колонии

1. В рубцовской колонии особого режима № 9 для осужденных по кабельному телевидению транслируют видеоуроки. В связи с ограничительными мероприятиями в колонии пересмотрели формат вещания. «Если до этого основное место в эфире занимали выпуски новостей, то в настоящее время большая часть отводится материалу социальной направленности. Основной теперь является рубрика „Поговорим о главном“. Ее героями становятся сотрудники группы социальной защиты осужденных, воспитательного отдела, производственной службы…», — сообщили в пресс-службе УФСИН.

2. Осужденный из лечебно-исправительной колонии № 1 (Барнаул) Эдуард Чеглаков принял участие в заочной всероссийской научно-практической конференции, посвященной формированию качественной культурной среды. Чеглакова и его соавтора Илью Зуева, который является преподавателем вечерней общеобразовательной школы, теперь пригласили принять участие в Международно-практическом форуме «Культура евразийского региона». Чеглаков и Зуев планируют доклад об особенностях работы клубов в исправительной системе края. Их работы войдут в Российский индекс научного цитирования.

3. В колонии строгого режима № 10 завершили оцифровку библиотечного фонда, которая началась в 2018 году. Вся информация была упорядочена в алфавитном порядка и внесена в компьютер. Для удобства поиска нужной книги в банке данных указан даже номер стеллажа, где она находится. В фонде сейчас более 12 тыс. книг. Услугами библиотеки ежедневно пользуются до 50 осужденных.