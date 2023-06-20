20 июня
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Жизнь

Как 13 лет назад Затон чуть не стал второй Атлантидой. Исторический фоторепортаж altapress.ru

Уровень воды в Оби в районе поселка Затон 21 июня 2010 года составил 640 сантиметров. Критическая отметка на тот момент была 520. Altapress.ru вспоминает, как в тот день затопило более двухсот домов, а жители передвигались по улицам на лодках.

Затон. 2010 год.
Затон. 2010 год.
Олег Богданов

В 2010 году поселок Затон чуть не стал второй Атлантидой.

Тогда затопило почти 650 участков, а в 227 домах вода уже залила пол.

Власти эвакуировали 171 человека. На время потопа сельчан переселили в общежития, детей отправили в детские лагеря. Пострадавшим от паводка разрешили не платить земельный налог.

Уровень воды в поселке начал снижаться только 30 июня.

По данным Барнаульского района водных путей и судоходства, Затон топит с 1936 года. За 100 последних лет поселок подтапливался 46 раз. Дважды Обь поднималась выше семи метров относительно нуля водомерного поста.

В конце 80-х годов проблему защиты Затона от наводнений в комплексе рассматривал проектный институт Ленинграда. Был разработан проект детальной планировки жилого района Затон, который предусматривал строительство дамбы.

Затон. 2010 год
Затон. 2010 год
Олег Богданов
Затон. 2010 год
Затон. 2010 год
Олег Богданов
Затон. 2010 год
Затон. 2010 год
Олег Богданов
Затон. 2010 год
Затон. 2010 год
Олег Богданов
Затон. 2010 год
Затон. 2010 год
Олег Богданов
Затон. 2010
Затон. 2010
Олег Богданов
Затон. 2010 год
Затон. 2010 год
Олег Богданов
Затон. 2010 год
Затон. 2010 год
Олег Богданов
Затон. 2010 год
Затон. 2010 год
Олег Богданов
Затон. 2010 год
Затон. 2010 год
Олег Богданов

Тогда для реализации проекта требовались миллиарды рублей. Но это была не единственная проблема. В случае гидравлического удара Затон просто прекратил бы свое существование. В итоге от дамбы отказались.

В 2001 году, когда случился сильный паводок, оформлялись документы на государственные жилые сертификаты. Правительство выделило 139 таких сертификатов на Барнаул, половина из которых досталась жителям Затона.

На 20 июня 2023 года уровень воды составляет 559 cм над нулем поста. Всего один сантиметр остался до критического уровня.

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