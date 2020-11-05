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Жизнь

Как магазинная тележка может спасти от коронавируса

В беседе с NEWS.ru иммунолог Владимир Болибок рассказал о действенном приеме борьбы с нарушителями социальной дистанции в супермаркетах.

Магазинная тележка.
Магазинная тележка.
pixabay.com.

Медик пояснил, что очереди на кассах в магазинах во время пандемии таят большую опасность. Для того, чтобы уберечь себя от других покупателей, которые не соблюдают социальную дистанцию, иммунолог посоветовал ставить тележку с продуктами позади себя.

Врач также напомнил, что не стоит пренебрегать дезинфекцией рук. И лучше об этом позаботиться перед тем, как начать складывать покупки в пакет. Обработка антисептиком поможет снизить количество вирусных частиц на принесенных домой продуктах.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
СС0

Кроме этого он рекомендовал мыть или протирать упаковки купленных товаров дома.

Ранее Владимир Болибок рассказывал NEWS.ru о том, что симптомы COVID-19 бывают не только истинными, но и ложными. Привести к ним могут излишние переживания, которые свойственны как ипохондрикам, склонным придумывать себе заболевания, так и обычным людям в условиях распространения коронавируса.

Поэтому иммунолог советует излишне не волноваться. Избавиться от вышеназванных симптомов поможет психолог или психотерапевт, отмечает эксперт. Однако чтобы оказать пациенту адекватную помощь, необходимо вовремя диагностировать то, что симптомы носят психосоматический характер.

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