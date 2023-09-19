Как магнитные бури спровоцировали северное сияние под Новосибирском

Что такое северное сияние
Это свечение верхних слоев атмосфер планет, которые возникают из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
Насладиться красивыми видами обычно можно в северной части страны.
Почему оно пришло в Сибирь
Активность вспышек растет, поэтому сейчас северное сияние мы можем наблюдать не только на Севере, но и в Сибири.
Самые мощные бури обычно проходят на Алтае.
Например, сегодня, 19 сентября, вспышки достигнут 6 баллов.
Ранее мы рассказывали что за мощная магнитная буря ожидается 19 сентября 2023 года и какие пики ожидаются.