Как магнитные бури спровоцировали северное сияние под Новосибирском

На Солнце сейчас происходит серия вспышек, которые могут провоцировать северное сияние.

Что такое северное сияние

Это свечение верхних слоев атмосфер планет, которые возникают из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Насладиться красивыми видами обычно можно в северной части страны.

Почему оно пришло в Сибирь

Активность вспышек растет, поэтому сейчас северное сияние мы можем наблюдать не только на Севере, но и в Сибири.

Самые мощные бури обычно проходят на Алтае.

Например, сегодня, 19 сентября, вспышки достигнут 6 баллов.

Ранее мы рассказывали что за мощная магнитная буря ожидается 19 сентября 2023 года и какие пики ожидаются.