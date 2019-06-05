Как маленькие телестудии на Алтае борются за выживание после отключения аналогового ТВ

В Алтайском крае осталось семь муниципальных телекомпаний в малых городах и районах. Их существование оказалось под большим вопросом после отключения в регионе аналогового телевидения 3 июня, ведь места в «цифровом эфире» им не нашлось. Altapress.ru узнал, как они собираются работать в новых условиях.

Новости Родино и Ярового выходят на «Катуни 24»

Всем муниципальным телеканалам предложили войти в сетку вещания «Катуни 24», рассказал Евгений Нечепуренко, начальник управления по печати и информации Алтайского края. По его словам, некоторые из них согласились, другие — думают.

Главный редактор «Катуни 24» Максим Милосердов подтвердил, что региональный телеканал готов взять программы муниципальных телестудий в свой эфир.

Максим Милосердов,

главный редактор телеканала «Катунь 24»:

Мы осознаем большую значимость муниципального телевидения в Алтайском крае. Нам, как крупному региональному телеканалу, важно, чтобы оно существовало и развивалось. Поэтому «Катунь 24» предоставит время в своем эфире тем местным телестудиям, которые этого захотят. К тому же мы готовы оказывать им консультационную поддержку.

Уже сейчас на «Катуни 24» выходят блоки местных новостей из Родинского района и города Яровое — около 3 часов в неделю каждый.

Телевизор. Открытые источники.

Почему других местных каналов пока нет на «Катуни 24»

Главный редактор телестудии Благовещенского района Людмила Люшневская сказала, что не видит смысла в распространении контента в аналоговом формате, ведь весь район перешел на «цифру» («Катунь 24» вещает в эфире именно в «аналоге»). Поэтому, по ее мнению, лучше подождать еще каких-то вариантов. Думают о том, входить ли в эфир «Катуни 24» и в Змеиногорском районе.

Главный редактор «ТВ Шипуново» Любовь Щанова рассказала, что до января 2019 года муниципальные программы выходили на «губернаторском» канале. Однако уже несколько месяцев в районе нет возможности делать местную вставку новостей.

Любовь Щанова,

главный редактор «ТВ Шипуново»:

Раньше мы приносили в районный передающий центр флешку с нашими новостями, и оператор делал врезку в эфир «Катуни 24». Но в текущем году Алтайский краевой радиотелевизионный передающий центр (КРТПЦ) уведомил администрацию района о том, что такие врезки с 1 января производиться не будут. Мы телевидение сохранили и выставляем передачи на нашем сайте и в социальных сетях.

Представитель телевидения «Контакт» в Белокурихе сообщила, что в 2019 году Алтайский КРТПЦ в несколько раз повысил тариф на свои услуги. Поэтому канал отказался от трансляции на «Катуни 24». Раньше тариф составлял около 300 рублей в месяц, а теперь 1200 рублей.

Телевидение. Библиотека. СС0

Где продолжат выходить местные новости

Муниципальные телестудии осваивают новую среду распространения — интернет. Свои программы на собственные сайты или в YouTube выкладывают каналы в Шипуновском, Благовещенском, Змеиногорском районах.

Некоторые студии договорились с небольшими местными операторами кабельного телевидения. Врезка новостей Белокурихи будет выходить у городского провайдера «Алмаз». Представитель телевидения «Контакт» сообщила, что этот оператор популярен у жителей города и сам заинтересован в том, чтобы транслировать муниципальные новости, что может стать его конкурентным преимуществом.

Пробует распространяться в кабеле и телевидение Благовещенки. В поселке Степное озеро Благовещенского района есть предприниматель Федор Крекер, который предоставляет услугу кабельного ТВ.

Телевидение Славгорода продолжит выходить в эфире телеканала СТС на 60-й кнопке в аналоговом формате. По словам Евгения Нечепуренко, этой телестудии продлили лицензию до 2023 года.