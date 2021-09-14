Как медики-волонтеры помогают алтайским жителям бороться с анорексией

В Барнауле постепенно реализуют проект помощи тем, кто страдает от пищевых расстройств. В том числе от анорексии и булимии. Один из организаторов большой акции — движение «Волонтеры-медики» в Барнауле. Руководит им алтайский дерматовенеролог и доброволец Анна Ведлер.

Проект помощи людям с пищевыми расстройствами называется «С любовью, Тело!»

«Он также направлен на привлечение внимания общества к проблеме расстройств пищевого поведения, изменения дисфункциональных убеждений о питании, культе тела и обществе», — отмечает Ведлер.

В рамках «С любовью, Тело!» добровольцы активно работают со студентами и школьниками, читают лекции в образовательных учреждениях и проводят анкетирование. Недавно участники акции провели «бодипозитивную» фотосъемку для студенческого журнала. Чтобы показать: все тела прекрасны.

География проекта, по словам Анны Ведлер, расширяется. Таким образом, будущие врачи стараются помочь как можно большему числу людей.