Как медведь стал хранителем Барнаула и почему с ним лучше не встречаться плохим людям

Откуда взялась легенда о медведе-хранителе?
Своими корнями легенда уходит далеко в прошлое, когда на месте Барнаула возвышался ленточный бор. Хозяином этих земель был медведь. Лесному стражу поклонялись местные народы, которые уважали и ценили его.
Появление города на месте бора не разгневало хранителя, так как там жили хорошие люди, честно трудились и берегли природу. Поэтому, как и сотни лет назад, медведь-хранитель оберегает свои земли и их жителей.
Кому покровительствует хранитель города?
По легенде, тех, кому встретится хранитель Барнаула, ждет счастье и богатство. Особенно повезёт гостям и жителям города, у которых с собой есть какое-нибудь лакомство, например, медок, орехи, или ягоды.
А для кого он опасен?
К хорошим людям медведь-хранитель очень доброжелателен, а вот плохим людям при встрече с ним несдобровать.
Эта легенда правда такая древняя?
Это не точно. Возможно, легенда не такая уж и старая, и ее начало положила знаменитая открытка, дизайн которой придумал Александр Целовальников.
А что за медведь на барнаульском Арбате?
На Мало-Тобольской улице в 2017 году установили статую медведя.
Она стала одним из главных туристических символов города и очень полюбилась барнаульцам: многие приходят к каменному мишке, чтобы почерпнуть силу могучего зверя, сфотографироваться или «прокатиться» на нем.
Анна Карпова