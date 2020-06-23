Как медведь стал хранителем Барнаула и почему с ним лучше не встречаться плохим людям

Существует легенда, что в лунные ночи по улицам Барнаула бродит медведь. Он неспешно прогуливается и наблюдает за тем, как растет и развивается город. Как хранителем и туристическим символом города стал бурый медведь — в материале altapress.ru.

Откуда взялась легенда о медведе-хранителе?

Своими корнями легенда уходит далеко в прошлое, когда на месте Барнаула возвышался ленточный бор. Хозяином этих земель был медведь. Лесному стражу поклонялись местные народы, которые уважали и ценили его.

Появление города на месте бора не разгневало хранителя, так как там жили хорошие люди, честно трудились и берегли природу. Поэтому, как и сотни лет назад, медведь-хранитель оберегает свои земли и их жителей.

Кому покровительствует хранитель города?

По легенде, тех, кому встретится хранитель Барнаула, ждет счастье и богатство. Особенно повезёт гостям и жителям города, у которых с собой есть какое-нибудь лакомство, например, медок, орехи, или ягоды.

А для кого он опасен?

К хорошим людям медведь-хранитель очень доброжелателен, а вот плохим людям при встрече с ним несдобровать.

Снежный городок на ул. Мало-Тобольской. Анна Зайкова.

Эта легенда правда такая древняя?

Это не точно. Возможно, легенда не такая уж и старая, и ее начало положила знаменитая открытка, дизайн которой придумал Александр Целовальников.

А что за медведь на барнаульском Арбате?

На Мало-Тобольской улице в 2017 году установили статую медведя.

Она стала одним из главных туристических символов города и очень полюбилась барнаульцам: многие приходят к каменному мишке, чтобы почерпнуть силу могучего зверя, сфотографироваться или «прокатиться» на нем.

Анна Карпова