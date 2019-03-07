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Жизнь

Когда воскресенье стало выходным днем и кто работает в этот день

7 марта 321 года римский император Константин I Великий провозгласил воскресенье днем отдыха. На седьмой день недели закрывались рынки, государственные учреждения. С тех пор традиция отдыхать на 7 день недели закрепилась почти во всех странах мира.

Постель. Отдых. Выходной.
Постель. Отдых. Выходной.
СС0

История воскресенья

7 марта 321 года воскресенье впервые приобрел официальный статус выходного. Тогда Римский император Константин Великий разрешил свободно исповедовать христианство и обязал всех отдыхать так каждую следующую неделю, сообщает Рамблер.ру.

До этого в Римской империи отмечали в седьмой день недели «день Солнца» — dies Solis. В современном названии этого дня недели во многих европейских языках сохранило отголоски этой древнеримской традиции — Sunday (английский), Sonntag (немецкий).

По указу, рынки и государственные учреждения закрывались. Прекращалась любая деятельность кроме земледелия и освобождения рабов. Через 50 лет в этот день запретили требовать оплаты долгов.

Интересно, что с 425 года перестали проводить церковные и театральные мероприятия по воскресеньям, а спустя чуть больше 100 лет — запретили работать в сельской местности.

На Руси «воскресенье» появилось вместе с принятием христианства в 988 году. Сначала воскресеньем называли только один день — Светлое Христово Воскресение на третий день после распятия (пасху). В XVI веке появилось воскресенье как отдельный день недели. Позже за этим днем «закрепили» выходной.

Воскресенье — день рабочий

Воскресенье не везде признано официальным выходным. Работают на седьмой день недели в странах, где основная государственная религия — ислам. Во многих мусульманских странах днями отдыха исторически стали пятница и суббота, сообщает «Ислам Сегодня»

Религия повлияла и на рабочую неделю в Израиле. Там счет недели начинают с воскресенья, а суббота - седьмой день недели — считается официальным выходным.

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