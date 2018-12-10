Ученые рассказали о самом массовом вымирании на Земле из-за глобального потепления

Почему из-за глобального потепления вымирали животные?
«Великим вымиранием» ученые называют Пермско-триасовое вымирание — одну из крупнейших катастроф для жизни на Земле. По данным исследований, тогда в Сибири произошла серия массовых извержений вулканов, и атмосфера наполнилась парниковыми газами. На планете изменился климат, это повлияло на все живые существа.
Из-за потепления климата существенно повысилась температура океана. Теплая вода не могла удерживать количества кислорода, которого достаточно для морских существ. Согласно исследованию, океаны могли потерять до 80% кислорода.
Может ли это повториться?
Ученые отмечают, что если сегодня не начать контролировать выбросы парниковых газов, то к 2100 году потепление океана может достичь 20% от уровня эпохи «Великого вымирания». А к 2300 году оно может составить от 35 до 50%.
По мнению ученых, о «Великом вымирании» из-за глобального потепления важно помнить сейчас:
«Это исследование подчеркивает потенциал массового вымирания, возникающего из-за сходного механизма в условиях антропогенного изменения климата», — подчеркнул ведущий исследователь Джастин Пенн.
Ранее сообщалось, что в ближайшие 25 лет из-за глобального потепления десятки миллионов человек пострадают от наводнений.
По мнению исследователей, наводнения угрожают Центральной Европе, Африке, Центральной и Северной Америке. А в Азии от воды сильнее всего пострадают жители Индии, Пакистана, Индонезии и Китая.