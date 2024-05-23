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Жизнь

Как мошенники приспособились воровать аккаунты на Госуслугах через старые SIM-карты

Злоумышленники получают доступ к личным кабинетам граждан на портале Госуслуги, используя ранее использованные SIM-карты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис DLBI, занимающийся анализом утечек данных и мониторингом даркнета.

Преступники покупают неактивные номера и пытаются восстановить пароль к учетным записям на Госуслугах, в банковских приложениях, социальных сетях и мессенджерах с помощью SMS. За последние несколько месяцев зафиксировали более десяти таких случаев.

По словам основателя и технического директора DLBI Ашота Оганесяна, операторы мобильной связи не могут отследить и отключить привязку номеров к сервисам. Он уточнил, что номера поступают в продажу в том виде, в котором их оставили прежние владельцы.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Барнаула пыталась продать матрас и лишилась более 300 тыс. рублей.

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