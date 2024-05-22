Пытаясь продать матрас, барнаульская пенсионерка лишилась более 300 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

62-летняя пенсионерка рассказала, что выставила на сайт объявление о продаже матраса. Позже ей позвонил потенциальный покупатель. Мужчина представился Андреем и заявил, что хочет купить матрас.

Он пояснил, что ему нужно посмотреть на матрас, и попросил включить на телефоне демонстрацию экрана.

Женщина следовала всем инструкциям, включила видеосвязь с демонстрацией экрана и в процессе заметила, как на ее телефон стали приходить смс-уведомления. Однако она не придала этому значения и продолжила вести диалог с покупателем.

После отключения связи пенсионерка обнаружила, что неизвестные вошли в ее банковское мобильное приложение, а денежные средства в размере более 300 тыс. рублей перевели на другие счета.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что названа новая схема обмана пенсионеров.

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