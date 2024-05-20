Если человек говорит, что ничего не менял, ему сообщают о взломе личного кабинета. Затем жертве предлагают посетить ближайший офис Социального фонда для защиты аккаунта. При этом предупреждают о наличии очереди, которая расписана на месяц вперед. В связи с этим все пенсионные выплаты будут заморожены на время разбирательства, и получить их наличными не удастся.

В случае если пенсионер попросит решить вопрос как можно скорее, ему могут «в виде исключения» предложить отложить электронный талон на следующий день. Для этого нужно будет назвать цифры из СМС, которое якобы придет от системы Социального фонда.

На самом деле это код от входа в мобильный банк или профиль на Госуслугах, к которым мошенники пытаются получить доступ. Если жертва назовет эти цифры, она может потерять личные данные или деньги.

Ранее сообщалось, что мошенники стали прикидываться сотрудниками Центробанка.

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