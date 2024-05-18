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Происшествия

Мошенники стали прикидываться сотрудниками Центробанка

Мошенники активно представляются сотрудниками Центробанка (ЦБ) России.

Жулики используют многоуровневые схемы звонков с якобы участием сотрудников правоохранительных органов, пишет LIFE.

Для убедительности злоумышленники присылают жертве в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью ЦБ, указывает Lenta.ru.

Стоп

Таким "звонарям" нельзя передавать свои личные данные, трехзначный код с оборотной стороны банковской карты, код из СМС, ПИН-код от доступа в мобильное приложение банка, логин и пароль от онлайн-банка.

Ранее банду мошенников поймали с Сибири.

Злоумышленники звонили сибирякам и говорили, что они полицейские или банковскими служащие.

"Звонари" предлагали «защитить сбережения».

Таким образом они осуществляли подмену фактически используемых сетевых реквизитов на телефонные номера правоохранительных и силовых органов, а также Банка России.

Полицейским и сотрудникам областной ФСБ удалось пресечь деятельность четырех кол-центров.

Из оборота изъяты 7 тыс. сим-карт общим весом 23 килограмма.

Возбуждено уголовное дело. Пока по нему проходят шестеро новосибирцев.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые якобы проводят соцопросы. Мошенники могут собирать личные данные россиян, выдавая себя за сотрудников, которые проводят социологические опросы.

Мошенники создают поддельные опросы и, таким образом, собирают информацию о людях.

Они отправляют ссылки, где предлагается ответить на несколько вопросов и получить вознаграждение. Этот вид мошенничества называется фишингом. Он может привести к взлому мессенджеров и потере контроля над аккаунтом. Например, на «Госуслугах».

Впоследствии от вашего имени могут начать приходить письма с просьбами о переводе денег.

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