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Происшествия

Банду мошенников поймали с Сибири. Изъято 7 тыс сим-карт

Злоумышленники звонили сибирякам и говорили, что они полицейские или банковскими служащие.

"Звонари" предлагали «защитить сбережения».

Таким образом они осуществляли подмену фактически используемых сетевых реквизитов на телефонные номера правоохранительных и силовых органов, а также Банка России, пишет vn.ru.

Полицейским и сотрудникам областной ФСБ удалось пресечь деятельность четырех кол-центров.

Из оборота изъяты 7 тыс. сим-карт общим весом 23 килограмма.

Возбуждено уголовное дело. Пока по нему проходят шестеро новосибирсцев.

Ранее сообщалось, что мошенники стали управлять телефонами россиян. Сам процесс — через фейковые приложения банков.

При скачивании поддельного банковского приложения жулики могут получить доступ к управлению телефоном и использовать его для вымогательства денег у знакомых человека.

Чаще всего аферисты присылают сообщения в соцсетях от лица банка и призывают срочно обновить мобильный банк, перейдя по ссылке. Необходимо проверить, есть ли в профиле значок верификации — галочка рядом с названием сообщества. Если знака нет — это пишут мошенники.

Также бывший начальник управления авиации ФСБ перевел мошенникам 1,5 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и представился президентом ассоциации героев России.

Звонивший предупредил якобы об угрозе хищения сбережений.

После этого его переключили на «сотрудников ФСБ и Центробанка». Собеседники убедили Гаврилова перевести на якобы безопасный счет деньги. Генерал-лейтенант перевел 1,5 млн рублей.

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