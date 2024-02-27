Мошенники стали управлять телефонами россиян

При скачивании поддельного банковского приложения жулики могут получить доступ к управлению телефоном и использовать его для вымогательства денег у знакомых человека.

Чаще всего аферисты присылают сообщения в соцсетях от лица банка и призывают срочно обновить мобильный банк, перейдя по ссылке, указывает Газета.Ru. Необходимо проверить, есть ли в профиле значок верификации — галочка рядом с названием сообщества. Если знака нет — это пишут мошенники.

Ранее бывший начальник управления авиации ФСБ перевел мошенникам 1,5 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и представился президентом ассоциации героев России.

Звонивший предупредил якобы об угрозе хищения сбережений.

После этого его переключили на «сотрудников ФСБ и Центробанка». Собеседники убедили Гаврилова перевести на якобы безопасный счет деньги. Генерал-лейтенант перевел 1,5 млн рублей.

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