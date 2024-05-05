Россиян предупредили о мошенниках, которые якобы проводят соцопросы

Мошенники могут собирать личные данные россиян, выдавая себя за сотрудников, которые проводят социологические опросы. Об этом сообщает « Прайм » со ссылкой на юриста Ивана Соловьева.

Мошенники создают поддельные опросы и, таким образом, собирают информацию о людях.

Они отправляют ссылки, где предлагается ответить на несколько вопросов и получить вознаграждение. Этот вид мошенничества называется фишингом. Он может привести к взлому мессенджеров и потере контроля над аккаунтом. Например, на «Госуслугах».

Впоследствии от вашего имени могут начать приходить письма с просьбами о переводе денег. На «Госуслугах» мошенники оформляют справку 2-НДФЛ, с помощью которой берут микрозаймы на себя, а выплачивает их жертва.

Ранее безработный мужчина перевел 8 млн рублей девушкам с сайта знакомств.

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