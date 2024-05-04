Безработный мужчина перевел 8 млн девушкам с сайта знакомств

Безработный москвич перевел 8 млн девушкам с сайта знакомств. Они обещали ему секс втроем, а затем просили деньги на лечение рака. Об этом пишет Baza.

Алексей сидел на сайтах знакомств с прошлого года. Он хотел найти любовь и создать семью.

Несколько месяцев назад в он познакомился с девушкой Кирой. Она предложила мужчине секс втроем и свои обнаженные фото за 10 тыс. рублей. У Алексея были накопления и он решил потратить их.

После Киры мужчина познакомился с Вероникой — она отправляла ему контакты других девушек и тоже обещала секс втроем. Алексей исправно отправлял предоплату, однако встречи каждый раз откладывались.

Позже случилось страшное: Вероника рассказала, что у нее рак. А также рак был и у ее подруги, и у ее матери. Алексей поверил и решил поддержать девушек. За три месяца он отправил больше 8 млн на разные счета. Алексея это не смущало.

В конце апреля Веронике стало совсем плохо и она прервала общение. Девушка дала Алексею номер волонтера хосписа, которая должна была уведомить Алексея о смерти любимой. Лишь после этого мужчина задумался об обмане и пошел в полицию. Там ему сообщили, что деньги он переводил мошенникам.

Ранее сообщалось, что главные признаки телефонного мошенничества назвали россиянам.

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