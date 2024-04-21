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Главные признаки телефонного мошенничества назвали россиянам

Несмотря на многочисленные предупреждения, доверчивые россияне продолжают перечислять деньги мошенникам. Поистине — сфера жульничества достигла глобальных масштабов. Но справиться с ней правоохранители почему-то не могут.

Мошенники вводят людей в управляемое состояние по телефону.
Мошенники вводят людей в управляемое состояние по телефону.
openverse.org

Депутат Госдумы Антон Немкин перечислил несколько факторов, которые говорят о признаках мошенничества.

Если собеседник настойчиво требует перевести деньги на «безопасный счет» или «выгодно вложиться», то нужно быстрее повесить трубку, пишет РИА Новости.

Звонящий настойчиво требует перевести деньги или передать ему пароли — тоже относится к таким признакам.

Психологи

Аферисты хорошие психологи и профессионально вводят людей в заблуждение, указывает Lenta.ru.

Ранее на 30 млн рублей развели мошенники российского дипломата.

Ему позвонил неизвестный и представился якобы менеджером службы банковского надзора. Он убедил Малыгина рассказать о всех его счетах и установить на телефон «специальное» приложение.

Следующие два дня дипломат по инструкциям аферистов снимал деньги со счетов и отправлял их на якобы «безопасный счет».

Позже жулики попросили мужчину вставить свою сим-карту в телефон супруги. С ее счета пропало 4 млн рублей.

В общей совокупности мошенникам удалось вытянуть из дипломата около 30 млн рублей. Мужчина обратился в полицию.

Также сообщалось, что мошенники стали управлять телефонами россиян.

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