22 марта
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Происшествия

На 30 млн рублей развели мошенники российского дипломата

Дипломат и бывший посол РФ на Мальте Владимир Малыгин отдал мошенникам 30 млн рублей, сообщает сообщает Telegram-канал Baza.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Дипломату позвонил неизвестный и представился якобы менеджером службы банковского надзора. Он убедил Малыгина рассказать о всех его счетах и установить на телефон «специальное» приложение.

Следующие два дня дипломат по инструкциям аферистов снимал деньги со счетов и отправлял их на якобы «безопасный счет».

Позже жулики попросили мужчину вставить свою сим-карту в телефон супруги. С ее счета пропало 4 млн рублей.

В общей совокупности мошенникам удалось вытянуть из дипломата около 30 млн рублей. Мужчина обратился в полицию.

Ранее пенсионерка перевела мошенникам почти 17 млн рублей. Жертвой жуликов стала 75-летняя женщина.

Неизвестные звонили пожилой женщине и представлялись сотрудниками различных служб.

Они уверяли пенсионерку — нужно обезопасить свои накопления, иначе их украдут жулики. Пенсионерка поддалась на уговоры и перевела мошенникам почти 17 млн рублей.

Примечательно, что пожилая женщина передавала и переводила деньги с лета прошлого года. Сотрудники банков говорили ей, что ее обманывают мошенники, но она никому не хотела верить.

Также сообщалось, что мошенники стали управлять телефонами россиян.

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