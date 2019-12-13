Как мошенники «разводят» россиян перед новогодними праздниками

Одна из распространенных — создание фейковых интернет-магазинов. В них подарки — парфюмерию, косметику или одежду — предлагают по очень низким ценам (на некоторые товары — в пять раз меньше средних). На деле же покупатель получает некачественный товар или остается без него вообще.
Подделки создают по одному шаблону и пытаются замаскировать под сайты известных магазинов, рассказал заместитель гендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко. При этом оплатить выбранный товар предлагают на номер карты физлица.
Такая же схема работает с сайтами туроператоров и сервисами по продаже авиа- и железнодорожных билетов. Обмануть пытаются и тех, кто хочет купить новогоднюю елку.
Кроме того, появились мошенники, которые работают с письмами от Деда Мороза. Всем желающим предлагают воспользоваться готовым текстом или сочинить письмо самому, а потом отправить его ребенку или взрослому.
Однако, предупредил эксперт, надо тщательно изучить сайт, через который вы заказываете такую услугу. Ведь с небольшой суммой за само письмо к мошенникам могут попасть ваши персональные данные.