«Как на роликах детям кататься?». Что думают барнаульцы о ремонте аллеи на проспекте Ленина

На центральной аллее Барнаула начался большой ремонт. Подрядная организация «СК Город» приступила к благоустройству пешеходной зоны по проспекту Ленина на отрезке от улицы Молодежной до Партизанской. Асфальтобетонное покрытие здесь будет заменено на тротуарную плитку. В соцсетях событие вызвало неоднозначную реакцию. Altapress.ru поинтересовался у горожан: «Что вы думаете об этом новшестве?».

Как изменится пешеходная зона на проспекте Ленина?

Обновления затронут участок центральной пешеходной аллеи, возле которой располагаются популярные в Барнауле общественные места: Алтайский государственный университет, Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова, многочисленные магазины, кафе, гостиницы, рестораны.

На официальном сайте мэрия Барнаула заверяет: до 1 сентября 2019 года все работы по благоустройству будут завершены и вместо асфальтированной дорожки аллея будет выстлана тротуарной плиткой. Согласно разработанному эскизному проекту пешеходной зоны плитка должна придать центральной аллее более эстетичный вид и подвести ее под общую стилистику с пересечением проспекта Ленина и улицы Молодежной.

Кроме смены асфальтобетонного покрытия, в пешеходной зоне предполагается установка 50 скамеек и 740 оросителей для полива растений. Последние окажутся как нельзя кстати в жаркие летние деньки. Все расходы на благоустройство оплачиваются из краевого бюджета, сумма составила 21,5 млн рублей.

Утром 21 июня на участке Ленинской аллеи от улицы Партизанской до улицы Чкалова были проведены демонтажные работы — сняты поребрик и асфальтобетонное покрытие. Часть пешеходных переходов по обе стороны участка попала под ограждение. Поэтому пешеходы вынуждены передвигаться практически по проезжей части, чтобы попытаться хоть где-нибудь перейти на противоположную сторону улицы.

Что сказали барнаульцы?

Мы опросили за час около 30 человек. Больше половины опрошенных барнаульцев к благоустройству центральной городской аллеи относятся скептически. Они вспоминают печальный опыт, когда с наступлением весны с тротуаров исчезал не только снег, но и новенькая плитка. Некоторые полагают, что в городе немало других проблем с благоустройством, на решение которых можно было бы потратить миллионы рублей.

Олег Котов,

служащий

Если рабочие все сделают на совесть, и вся эта новая плитка останется на том же самом месте, куда ее и положили, то будет замечательно. А так — овчинка выделки не стоит.

Треть опрошенных барнаульцев «не видит смысла» в облагораживании и считает подобные изменения пустой тратой денег. Многие из этой трети считают, что разрушать целую и ровную асфальтовую дорожку глупо. Особенно когда в городе полно мест, где дороги и тротуары остро нуждаются в ремонте.

Нашлись, однако, и такие барнаульцы, которые преображение аллеи считают делом нужным и важным. И если тротуарная плитка окажется крепче и устойчивее асфальта, то подобные изменения пойдут его жителям на пользу. Аллея Ленинского проспекта вновь станет украшением города.

Вячеслав Буянов,

студент

Мне нравится это место. Летом людей здесь всегда много, поэтому лавочек на всех не хватает. Так что они будут очень кстати. А вот асфальт на плитку менять не надо — много детей катаются на роликах. Не очень приятно ехать, трястись и дребезжать. Зря мнение барнаульцев не спросили.

Удивительно, но среди опрошенных нашлись и горожане, которые вообще впервые услышали от нас о проведении ремонтных работ. Даже не смотря на то, что опрос проводился непосредственно в зоне демонтируемого участка, а рядом разъезжала техника.

Станет ли обновленная центральная аллея лучше, жители Барнаула смогут узнать ближе к сентябрю, когда все строительные работы будут завершены.

Текст и фото подготовила Дарья Зыкова