Расстрел Николая II и сокрытие преступления: как русский народ прощался с монархией

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге расстреляли российского императора Николая II, всю его семью, приближенных и даже домашних животных. Как прервалась династия Романовых и какие вопросы до сих пор возникают — в материале altapress.ru.

Отречение Николая II

После смерти императора Александра III на престол вступил его сын Николай II. Последний российский император правил с 1894 по 1917 годы, пишут РИА Новости.

Вооруженное восстание в Петрограде, которое началось 12 марта 1917 года, по новому стилю, привело к отречению Николая II. Обстановка осложнилась и Временный комитет Государственной Думы настоял на подписании Николаем отказа от престола за себя и своего сына Алексея — в пользу Михаила Александровича, младшего брата.

Сразу после отречения и по август 1917 года Николай II находился в Александровском дворце Царского Села — под арестом. Специальная комиссия Временного правительства искала способ обвинить семью в государственной измене. Документов, которые однозначно это доказывали, не было. Поэтому по началу склонялись к высылке за границу.

В августе того же года семью вывезли в Тобольск, затем планировали отправить в Москву. Там должен был состояться открытый суд над императором. Но тогда появились слухи о заговоре белогвардейцев — похищении царя.

6 апреля 1918 года Президиум ВЦИК принял решение об отправке царской семьи на Урал. Романовых перевезли в Екатеринбург в дом Ипатьева.

Мятеж Чехословацкого корпуса и наступление белогвардейских войск на Екатеринбург склонили Временное правительство к принятию решения о расстреле бывшего царя.

Расстрел Николая II

Николая II и его семью расстреляли ночью с 16 на 17 июля 1918 года. В подвале их временного жилища — дома инженера Николая Ипатьева.

В небольшой комнате 5 на 6 метров той ночью убили 11 человек: Николая II, его супругу Александру Федоровну, четырех дочерей: Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, сына — цесаревича Алексея, горничную Анну Демидову и повара Ивана Харитонова, камердинера семьи Алоизия Труппа и врача Евгения Боткина.

Расстрелом занимались 12 человек во главе с комендантом Дома особого назначения Яковом Юровским, пишет Life.ru. Участие каждого стрелка было добровольным.

До сих пор остается вопросом, как в комнате такого размера разом уместились 23 человека. Один из вариантов, самый правдоподобный, — в стрелки записали даже тех, кто убирал комнату после содеянного.

Около двух часов ночи семью завели в комнату, ознакомили с решением Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов Урала и приступили.

Императора убили с первого раза, от его дочерей же пули буквально отскакивали, на них пришлось потратить больше времени. Все потому, что на дочерях были надеты корсеты с бриллиантами, которые какое то время защищали девушек.

Выжить тогда не посчастливилось даже собакам Романовых. Их убили там же, в доме Ипатьева.

Романовы. Николай II , его супруга и дети. www.facebook.com/klimbim

Заметая следы

Расстрелянных погрузили в один грузовик и повезли к заброшенным рудникам Ганиной Ямы, в Свердловскую область. Жечь не стали, остерегаясь привлечения внимания. Решено было сбросить тела в ствол шахты и забросать ветками, пишет Газета.ру.

Скрыть случившееся все равно не удалось — по области уже поползли слухи о расправе с императором и его семьей. Большевики предприняли еще одну попытку перезахоронить тела, но грузовик по пути к месту назначения увяз в болотах Поросенкова лога.

Часть тел закопали по пути — прямо на дороге. Остальные тела залили серной кислотой и отвезли чуть дальше, закопали и прикрыли место шпалами.

Продолжение расстрелов

На расстреле семьи Николая II и его самого история не закончились. Спустя день, 18 июля 1918 года великая княгиня Елизавета Федоровна Гессен-Дармштадская, великий князь Сергей Михайлович Романов, князь императорской крови Иоанн Константинович, князь Константин Константинович Романов-младший, князь Игорь Константинович Романов, князь Владимир Павлович Палей, Федор Семенович Ремез и сестра Марфо-Мариинской обители Варвара отправились вслед за российским императором.

Признание в убийстве

Временное правительство всеми силами старалось скрыть от Запада это событие, пишет Лента.ру. Они даже пытались показать обратное — гуманность к царской семье. Заявляли, что семья под защитой от белогвардейского заговора. О местонахождении и положении династии предпочитали молчать.

Только после расследования Николая Соколова, которое дало некоторое представление о расправе над императорской семьей, большевики признали факт расстрела. Однако все подробности и информация по захоронению не раскрывалась.

Останки Романовых

Однако споры вокруг царской семьи все еще не утихают по нескольким причинам. Во первых, несмотря на ряд проведенных исследований, есть те, кто сомневается в подлинности останков убитых.

И это несмотря на то, что Следственный комитет РФ еще в 2011 году сообщил, что уголовное дело о гибели представителей Российского императорского дома и лиц из их окружения в 1918—1919 годах прекращено. Подлинность останков членов семьи некогда российского императора Николая II и лиц из его свиты подтвердилась в ходе расследования.

27 октября 2011 года представители дома Романовых получили 800-страничное постановление о прекращении расследования дела о расстреле царской семьи.

Русская православная церковь так и не нашла достаточных оснований для признания найденных останков мощами царственных мучеников. При этом Российский императорский дом поддерживает позицию РПЦ в этом вопросе. Директор канцелярии высказался о том, что генетической экспертизы в данном случае недостаточно.

Церковь канонизировала Николая II и его семью и 17 июля отмечает день памяти святых Царственных страстотерпцев, что тоже вызывает споры. Есть те, кто не считает действия РПЦ обоснованными.