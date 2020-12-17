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Жизнь

Как Народный дом стал культовым заведением Барнаула и что там находится теперь

Ровно 120 лет назад, 17 декабря 1900 в Барнауле открыли Народный дом, который был центром культурной жизни города. Там барнаульцы общались, проводили собрания, концерты и балы. Главное, что нужно знать об этом уникальном здании — в материале altapress.ru.

Петропавловская улица (улица Ползунова). Народный дом.
Петропавловская улица (улица Ползунова). Народный дом.
открытые источники

Инициатива строительства Народного дома исходила не от властей, а от барнаульского общественного деятеля Василия Штильке. Место для него предоставил Кабинет Его Императорского Величества. Народный дом построили на месте сгоревшего здания бывшей гаупвахты.

После торжественного открытия Народный дом быстро набрал популярность. Без преувеличения, он стал центром культурно-просветительской деятельности города.

На сцене Народного дома шли постановки театра Общества попечения о начальном образовании и Кружка любителей драматического искусства — пьесы Максима Горького, Александра Островского, инсценировки произведений Федора Достоевского, Льва Толстого, Михаила Лермонтова.

Народный дом в Барнауле, где в 1917 году проходили многие заседания всех политических сил. Источник: commons.wikimedia.org
Народный дом в Барнауле, где в 1917 году проходили многие заседания всех политических сил. Источник: commons.wikimedia.org

Во дворе разбили сад с террасой и установили чайный ларек, который работал и в советское время.

В Народном доме давали балы, в том числе — новогодние. Оппозиционеры использовали их для критики власти.

На одном из торжеств накануне Нового года 1906-го появился человек, изображающий «Свободную русскую прессу». Его одежду оклеили вырезками из газет, а к голове прикрепили табличку «Царские милости» и нарисовали штыки, нагайки и виселицы. А уже 1 января первый приз на балу получил человек в образе «Свободной печати», весь в лозунгах и прокламациях.

Митинг у Народного дома на ул.Петропавловской (с 1921г. - ул.Республики), 1917г.
Митинг у Народного дома на ул. Петропавловской (с 1921 г. — ул. Республики), 1917 г.
retro. moi-barnaul.ru

В 1917 году советскую власть провозгласили, в том числе, в народном доме. Там заработали бесплатные народные школы, библиотеки, летний общественный театр, а рядом — городской сад (теперь это парк Центрального района).

В советский период здание продолжало служить центром культурной жизни. В 1921 году в нем размещалась труппа первого Государственного театра, а в годы Второй мировой войны — эвакуированные в Барнаул Московский Камерный театр Таирова.

Филармония.
Филармония.
Михаил Хаустов

В 1975 году в здание бывшего Народного дома переехала Алтайская филармония, которая располагается там и сейчас.

Анна Карпова

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