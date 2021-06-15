15 июня 11°C
﻿
Жизнь

Как наши предки праздновали день Вьюна Зеленого? Народные приметы 15 июня

15 июня отмечено в народном календаре днем Вьюна Зеленого. У даты есть еще одно название — «Вьюнец». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

Народные традиции 15 июня

В этот день отмечали праздник Зеленого Вьюна или, как его еще называли, Вьюнец. Он относится к числу старинных русских обрядов. Известно, что поселяне в этот праздник собирались с утра за околицей, а потом ходили толпой по улицам и пели песни, которые посвящали парам, сочетавшимся браком в этом году.

Обряд чествования новобрачных похож на праздничные зимние колядки. Нарядно одетая молодежь собирается утром и идет по селу или деревне с песнями, танцами и заготовленными заранее несколькими букетиками вьюночков. Они могут постучать в любую дверь.

Если в доме нет молодых пар, хозяева «откупаются» яйцами и троекратным поцелуем с кем-нибудь из гуляющих. Найдя новобрачных, молодежь дарит им цветы, поет специальные «вьюнишные» песни, водит хоровод. Нередко в роли певцов выступают маленькие дети, которых в этот день называют вьюнцами.

Вечером молодежь собиралась на игрища. Девицы водили хороводы и плели венки из вьюна — на счастье, на суженых. Как говорили, «плели мыслями свое будущее». Молодцы бились на кулаках и боролись один на один. Дома в этот день украшали ветками берез и венками. На стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай.

Молодые муж и жена выходят к толпе, смотрят на хороводы, слушают песни, могут сами поучаствовать. После этого они должны обязательно отблагодарить гостей. Взрослых угощают вином, медом, орехами, пивом, а маленьких — квасом, пряниками или конфетами. Иногда дарят деньги.

Беременность. Девушка.
Беременность. Девушка.
Pixabay.com
Беременность. Дети.
Беременность. Дети.
открытые источники в интернете
Беременность
Беременность
CCO
Ребенок. Роды. Младенец.
Ребенок. Роды. Младенец.
unsplash.com
Младенец. Ребенок
Младенец. Ребенок
unsplash.com
Младенец.
Младенец.
Михаил Хаустов
Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

Беременным запрещено ходить за покупками, особенно за водой. Считается, что тогда ребёнок может родиться раньше срока. Нельзя в этот день купаться в открытых водоемах. Стирать или полоскать белье в них тоже не стоит. Наши предки говорили, что 15 июня русалка может утащить на дно того, кто ослушается запрета.

Не рекомендуется надевать вещи с металлической фурнитурой. В противном случае в жизнь придут такие серьёзные испытания, вынести которые получится только при помощи стальных нервов и железной выдержки.

Народные приметы 15 июня

  • Тихая погода утром и ночью предвещает еще несколько теплых и ясных дней.
  • Ветер, усиливающийся в течение дня, предвещает дождь.
  • Если на закате солнце прячется за облака или тучи, будет ненастье.
  • Если трели соловья слышны всю ночь, погода будет ясной, тихой и теплой.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость