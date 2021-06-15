Как наши предки праздновали день Вьюна Зеленого? Народные приметы 15 июня

15 июня отмечено в народном календаре днем Вьюна Зеленого. У даты есть еще одно название — «Вьюнец». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 15 июня

В этот день отмечали праздник Зеленого Вьюна или, как его еще называли, Вьюнец. Он относится к числу старинных русских обрядов. Известно, что поселяне в этот праздник собирались с утра за околицей, а потом ходили толпой по улицам и пели песни, которые посвящали парам, сочетавшимся браком в этом году.

Обряд чествования новобрачных похож на праздничные зимние колядки. Нарядно одетая молодежь собирается утром и идет по селу или деревне с песнями, танцами и заготовленными заранее несколькими букетиками вьюночков. Они могут постучать в любую дверь.

Если в доме нет молодых пар, хозяева «откупаются» яйцами и троекратным поцелуем с кем-нибудь из гуляющих. Найдя новобрачных, молодежь дарит им цветы, поет специальные «вьюнишные» песни, водит хоровод. Нередко в роли певцов выступают маленькие дети, которых в этот день называют вьюнцами.

Вечером молодежь собиралась на игрища. Девицы водили хороводы и плели венки из вьюна — на счастье, на суженых. Как говорили, «плели мыслями свое будущее». Молодцы бились на кулаках и боролись один на один. Дома в этот день украшали ветками берез и венками. На стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай.

Молодые муж и жена выходят к толпе, смотрят на хороводы, слушают песни, могут сами поучаствовать. После этого они должны обязательно отблагодарить гостей. Взрослых угощают вином, медом, орехами, пивом, а маленьких — квасом, пряниками или конфетами. Иногда дарят деньги.

Беременность. Девушка. Pixabay.com Беременность. Дети. открытые источники в интернете Беременность CCO Ребенок. Роды. Младенец. unsplash.com Младенец. Ребенок unsplash.com Младенец. Михаил Хаустов Младенец. Ребенок. СС0

Беременным запрещено ходить за покупками, особенно за водой. Считается, что тогда ребёнок может родиться раньше срока. Нельзя в этот день купаться в открытых водоемах. Стирать или полоскать белье в них тоже не стоит. Наши предки говорили, что 15 июня русалка может утащить на дно того, кто ослушается запрета.

Не рекомендуется надевать вещи с металлической фурнитурой. В противном случае в жизнь придут такие серьёзные испытания, вынести которые получится только при помощи стальных нервов и железной выдержки.

Народные приметы 15 июня