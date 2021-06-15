Как наши предки праздновали день Вьюна Зеленого? Народные приметы 15 июня

Народные традиции 15 июня
В этот день отмечали праздник Зеленого Вьюна или, как его еще называли, Вьюнец. Он относится к числу старинных русских обрядов. Известно, что поселяне в этот праздник собирались с утра за околицей, а потом ходили толпой по улицам и пели песни, которые посвящали парам, сочетавшимся браком в этом году.
Обряд чествования новобрачных похож на праздничные зимние колядки. Нарядно одетая молодежь собирается утром и идет по селу или деревне с песнями, танцами и заготовленными заранее несколькими букетиками вьюночков. Они могут постучать в любую дверь.
Если в доме нет молодых пар, хозяева «откупаются» яйцами и троекратным поцелуем с кем-нибудь из гуляющих. Найдя новобрачных, молодежь дарит им цветы, поет специальные «вьюнишные» песни, водит хоровод. Нередко в роли певцов выступают маленькие дети, которых в этот день называют вьюнцами.
Вечером молодежь собиралась на игрища. Девицы водили хороводы и плели венки из вьюна — на счастье, на суженых. Как говорили, «плели мыслями свое будущее». Молодцы бились на кулаках и боролись один на один. Дома в этот день украшали ветками берез и венками. На стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай.
Молодые муж и жена выходят к толпе, смотрят на хороводы, слушают песни, могут сами поучаствовать. После этого они должны обязательно отблагодарить гостей. Взрослых угощают вином, медом, орехами, пивом, а маленьких — квасом, пряниками или конфетами. Иногда дарят деньги.
Беременным запрещено ходить за покупками, особенно за водой. Считается, что тогда ребёнок может родиться раньше срока. Нельзя в этот день купаться в открытых водоемах. Стирать или полоскать белье в них тоже не стоит. Наши предки говорили, что 15 июня русалка может утащить на дно того, кто ослушается запрета.
Не рекомендуется надевать вещи с металлической фурнитурой. В противном случае в жизнь придут такие серьёзные испытания, вынести которые получится только при помощи стальных нервов и железной выдержки.
Народные приметы 15 июня
- Тихая погода утром и ночью предвещает еще несколько теплых и ясных дней.
- Ветер, усиливающийся в течение дня, предвещает дождь.
- Если на закате солнце прячется за облака или тучи, будет ненастье.
- Если трели соловья слышны всю ночь, погода будет ясной, тихой и теплой.