Как научить ребенка безопасному поведению на дороге

Детей к сознательному поведению на дорогах следует приучать с ранних лет. Большинство из них в возрасте до 8 лет не очень хорошо могут оценивать ситуацию на дороге, и нуждаются в сопровождении.

Пешая или велосипедная прогулка всегда является хорошей возможностью знакомить детей с правилами безопасного поведения на дороге:

родителям следует проговаривать вслух свои действия на дороге и объяснять ребенку , что и почему они делают , например , почему нельзя переходить дорогу между припаркованными машинами.

что и почему они делают например почему нельзя переходить дорогу между припаркованными машинами. следует стимулировать желание ребенка высказывать свое мнение по поводу безопасности на дороге , это поможет развить его независимость и ответственность.

это поможет развить его независимость и ответственность. следует подавать пример ребенку , пересекая дорогу только по пешеходному переходу и лишь на зеленый свет.

пересекая дорогу только по пешеходному переходу и лишь на зеленый свет. при катании на велосипеде ребенку нельзя съезжать с тротуара , также ему следует носить защитный шлем и одежду со светоотражающими вставками.

Безопасность — прежде всего! И в связи с этим учебно-методический центр по обучению детей основам безопасности дорожного движения КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» в рамках проекта «Школа безопасности» 3 февраля 2019 с 12.00−16.00 проводит городскую акцию #Безопасная_дорога_Безопасный_мир_Барнаул на фуд-корте ТРЦ «Пионер». Участниками акции станут жители г. Барнаула — дети и их родители, подростки и люди старшего возраста.

ТРЦ «Пионер». Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Основная цель акции — формирование транспортной культуры у жителей г. Барнаула, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

В программе:

Торжественное открытие.

Тестирование на знание ПДД.

Обучение навыкам езды на педальном веломобиле.

Фигурное вождение велосипеда.

Решение практических ситуаций по ПДД на настольной магнитно-маркерной доске.

Творческая мастерская по изготовлению световозвращающих сувениров.

Культурно-развлекательная тематическая программа для участников акции.

Ждем вас!

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