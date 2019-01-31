Как научить ребенка безопасному поведению на дороге

Пешая или велосипедная прогулка всегда является хорошей возможностью знакомить детей с правилами безопасного поведения на дороге:
- родителям следует проговаривать вслух свои действия на дороге и объяснять ребенку, что и почему они делают, например, почему нельзя переходить дорогу между припаркованными машинами.
- следует стимулировать желание ребенка высказывать свое мнение по поводу безопасности на дороге, это поможет развить его независимость и ответственность.
- следует подавать пример ребенку, пересекая дорогу только по пешеходному переходу и лишь на зеленый свет.
- при катании на велосипеде ребенку нельзя съезжать с тротуара, также ему следует носить защитный шлем и одежду со светоотражающими вставками.
Безопасность — прежде всего! И в связи с этим учебно-методический центр по обучению детей основам безопасности дорожного движения КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» в рамках проекта «Школа безопасности» 3 февраля 2019 с 12.00−16.00 проводит городскую акцию #Безопасная_дорога_Безопасный_мир_Барнаул на фуд-корте ТРЦ «Пионер». Участниками акции станут жители г. Барнаула — дети и их родители, подростки и люди старшего возраста.
Основная цель акции — формирование транспортной культуры у жителей г. Барнаула, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
В программе:
- Торжественное открытие.
- Тестирование на знание ПДД.
- Обучение навыкам езды на педальном веломобиле.
- Фигурное вождение велосипеда.
- Решение практических ситуаций по ПДД на настольной магнитно-маркерной доске.
- Творческая мастерская по изготовлению световозвращающих сувениров.
- Культурно-развлекательная тематическая программа для участников акции.
Ждем вас!
Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в
Сайт: www.pionermall.ru
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