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Как научить ребенка безопасному поведению на дороге

Детей к сознательному поведению на дорогах следует приучать с ранних лет. Большинство из них в возрасте до 8 лет не очень хорошо могут оценивать ситуацию на дороге, и нуждаются в сопровождении.

#Безопасная_дорога_Безопасный_мир_Барнаул.
#Безопасная_дорога_Безопасный_мир_Барнаул.
Иллюстрация предоставлена ТРЦ "Пионер"

Пешая или велосипедная прогулка всегда является хорошей возможностью знакомить детей с правилами безопасного поведения на дороге:

  • родителям следует проговаривать вслух свои действия на дороге и объяснять ребенку, что и почему они делают, например, почему нельзя переходить дорогу между припаркованными машинами.
  • следует стимулировать желание ребенка высказывать свое мнение по поводу безопасности на дороге, это поможет развить его независимость и ответственность.
  • следует подавать пример ребенку, пересекая дорогу только по пешеходному переходу и лишь на зеленый свет.
  • при катании на велосипеде ребенку нельзя съезжать с тротуара, также ему следует носить защитный шлем и одежду со светоотражающими вставками.

Безопасность — прежде всего! И в связи с этим учебно-методический центр по обучению детей основам безопасности дорожного движения КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» в рамках проекта «Школа безопасности» 3 февраля 2019 с 12.00−16.00 проводит городскую акцию #Безопасная_дорога_Безопасный_мир_Барнаул на фуд-корте ТРЦ «Пионер». Участниками акции станут жители г. Барнаула — дети и их родители, подростки и люди старшего возраста.

ТРЦ &quot;Пионер&quot;.
ТРЦ «Пионер».
Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Основная цель акции — формирование транспортной культуры у жителей г. Барнаула, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

В программе:

  • Торжественное открытие.
  • Тестирование на знание ПДД.
  • Обучение навыкам езды на педальном веломобиле.
  • Фигурное вождение велосипеда.
  • Решение практических ситуаций по ПДД на настольной магнитно-маркерной доске.
  • Творческая мастерская по изготовлению световозвращающих сувениров.
  • Культурно-развлекательная тематическая программа для участников акции.

Ждем вас!

ТРЦ «Пионер»

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в

Сайт: www.pionermall.ru

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