Как научить ребенка писать? Важные моменты для родителей

Школьная программа предполагает обучение малышей письму, но ни для кого не секрет, что лучше научить ребенка писать еще до того, как он пойдет в школу. Первокласснику, который освоил навыки письма, чтения и счета в дошкольном возрасте, намного проще дается обучение, а значит, и адаптация к школе проходит легче.

Как научить ребенка писать? В каком возрасте можно начинать обучение? Какие методы полезны для развития навыков письма, как правильно применять их на практике? В этой статье вы найдете ответы на вопросы о дошкольном развитии, подготовке малышей к письму и развитии самых важных учебных навыков. А мы благодарим за помощь в подготовке интересного, полезного материала психологов и педагогов Школы ментальной арифметики Соробан®.

Содержание:

Как научить ребенка писать? С чего вообще начинается обучение письму? Как дети учатся писать? Учим ребенка писать: правила обучения Есть ли способы помочь ребенку быстро освоить навыки письма?

Как научить ребенка писать? С чего вообще начинается обучение письму?

Чтобы ребенок хорошо писал, он должен научиться правильно и твердо держать в руке ручку. А для этого необходимо с самого раннего возраста заниматься развитием мелкой моторики рук.

Как научить ребенка писать? CC0

Кроме физико-моторных функций, малыш должен освоить еще несколько ценных навыков, без которых научиться писать будет очень непросто. Это:

усидчивость;

внимание;

способность ориентироваться в пространстве , чувствовать границы строчек и положение букв на листе бумаги;

чувствовать границы строчек и положение букв на листе бумаги; хорошая визуальная память.

Психологи рекомендуют родителям в первую очередь уделить внимание развитию этих способностей и только потом приступать к урокам письма.

Как дети учатся писать?

Как научить ребенка писать? CC0

Многие родители торопятся обучить своих малышей школьным наукам с малых лет. Раннее развитие сейчас как никогда популярно. Однако в обучении ребенка нужно прислушиваться не к популярным методикам, а к индивидуальным особенностям развития малыша. По мнению психологов, в 3 года дети точно не готовы к тому, чтобы учиться писать буквы, но в этом возрасте нужно заниматься с ребенком подготовкой к будущему обучению:

1. Развивать мелкую моторику.

Что такое мелкая моторика? Это способность держать в руке мелкие предметы и совершать с ними определенные действия (собирать конструктор или пазлы, рисовать карандашом, складывать мелкие детали в коробку). Для такой работы необходимым условием является согласованная работа рук и глаз. Для развития мелкой моторики полезны такие упражнения:

рисование;

лепка из глины , пластилина;

пластилина; конструирование;

аппликация ( вырезание деталей из бумаги ножницами , наклеивание их в правильном художественном порядке);

вырезание деталей из бумаги ножницами наклеивание их в правильном художественном порядке); игры с мозаикой и др.

2. Формировать правильную посадку за рабочим столом.

Положение спины, головы и рук ребенка во время занятий влияет не только на почерк и аккуратность письма, но и на здоровье маленького ученика. Следите за тем, чтобы малыш, когда рисует, пишет, занимается за партой, держал спину прямо, плечи — на одном уровне, правильно укладывал руки на поверхность стола (локти немного выступают за его край). Со временем ребенок привыкнет сидеть правильно и потребность в контроле отпадет сама собой.

3. Выучить буквы.

Обучение письму бессмысленно, пока ребенок не выучит алфавит и не научится читать. Для обучения чтению можно использовать любые методики — кубики Зайцева или карточки Г. Домана, традиционные буквари или другие методы. Попробуйте разные способы, и вы поймете, какой больше всего подходит вашему дошкольнику.

4. Развивать графическое восприятие.

Развитие пространственного мышления очень тесно связано с развитием воображения, образной памяти и внимания. Для тренировки этого навыка полезны занятия, где нужно:

сравнивать предметы по размеру , форме , расположению;

форме расположению; соединять разные точки на бумаге;

определять направление и расположение предметов ( влево , вправо , прямо , вверху , внизу и т. д.)

Используйте тетради в клетку и в косую линию, чтобы обучить ребенка написанию прямых и наклонных линий.

Учим ребенка писать: правила обучения

Как научить ребенка писать? Школа устного счета Соробан

Тренировка моторики и другие меры по подготовке ребенка к изучению письма — основа успешного развития нужных навыков в старшем дошкольном возрасте. Но, кроме подготовки, важную роль играет подход к обучению. Чтобы ребенок начал писать быстро, без затруднений, психологи рекомендуют придерживаться простых правил:

Не перегружать малыша заданиями.

У дошкольников концентрация еще слабо развита, поэтому они способны сосредоточиться на обучении только на несколько минут. Если заниматься дольше, маленький ученик устает и у него плохо получается. Оптимальное время для тренировки навыков письма — от 2 до 5 минут, то есть после написания одной строки с буквами нужно давать ребенку отдохнуть, переключить внимание.

Обучать ребенка правильно держать ручку.

Секрет быстрого обучения — вместо ручки на начальном этапе использовать карандаш не с круглым, а с многогранным сечением. На таком инструменте проще объяснить малышу, где должны располагаться пальчики во время работы, чтобы ручка была прочно зафиксирована и удобно было писать.

Сначала учить печатные , а затем прописные буквы.

Некоторые педагоги придерживаются мнения, что начинать обучение нужно сразу с прописных букв. Однако такой подход обоснован, если обучение письму начинается только в школьном возрасте. Если же вы учите малыша написанию букв с 5 лет, то у него будет достаточно времени, чтобы освоить написание сначала печатных, потом прописных букв и при этом не запутаться.

Пусть буквы сначала будут большие.

Одно из упражнений в обучении письму — рисовать буквы руками в воздухе. Вы можете взять детскую руку в свою и медленно изобразить выбранную букву перед собой. Так у малыша в памяти создается образ того, что он потом должен написать на бумаге. Постепенно размер образной буквы нужно уменьшать, пока ребенок не сможет ее отобразить движением одной только кисти.

Позаботиться , чтобы обучение приносило ребенку радость.

Это значит, что никогда не нужно заставлять малыша писать, если у него нет настроения, он плохо себя чувствует или просто не хочет это делать. Игра поможет вам сделать учебу увлекательным, интересным и желанным занятием для дошкольника. В игровой форме дошкольнику проще воспринимать информацию.

Есть ли способы помочь ребенку быстро освоить навыки письма?