Как научить ребенка писать? Важные моменты для родителей

Как научить ребенка писать? В каком возрасте можно начинать обучение? Какие методы полезны для развития навыков письма, как правильно применять их на практике? В этой статье вы найдете ответы на вопросы о дошкольном развитии, подготовке малышей к письму и развитии самых важных учебных навыков. А мы благодарим за помощь в подготовке интересного, полезного материала психологов и педагогов Школы ментальной арифметики Соробан®.
Содержание:
- Как научить ребенка писать? С чего вообще начинается обучение письму?
- Как дети учатся писать?
- Учим ребенка писать: правила обучения
- Есть ли способы помочь ребенку быстро освоить навыки письма?
Как научить ребенка писать? С чего вообще начинается обучение письму?
Чтобы ребенок хорошо писал, он должен научиться правильно и твердо держать в руке ручку. А для этого необходимо с самого раннего возраста заниматься развитием мелкой моторики рук.
Кроме физико-моторных функций, малыш должен освоить еще несколько ценных навыков, без которых научиться писать будет очень непросто. Это:
- усидчивость;
- внимание;
- способность ориентироваться в пространстве, чувствовать границы строчек и положение букв на листе бумаги;
- хорошая визуальная память.
Психологи рекомендуют родителям в первую очередь уделить внимание развитию этих способностей и только потом приступать к урокам письма.
Как дети учатся писать?
Многие родители торопятся обучить своих малышей школьным наукам с малых лет. Раннее развитие сейчас как никогда популярно. Однако в обучении ребенка нужно прислушиваться не к популярным методикам, а к индивидуальным особенностям развития малыша. По мнению психологов, в 3 года дети точно не готовы к тому, чтобы учиться писать буквы, но в этом возрасте нужно заниматься с ребенком подготовкой к будущему обучению:
1. Развивать мелкую моторику.
Что такое мелкая моторика? Это способность держать в руке мелкие предметы и совершать с ними определенные действия (собирать конструктор или пазлы, рисовать карандашом, складывать мелкие детали в коробку). Для такой работы необходимым условием является согласованная работа рук и глаз. Для развития мелкой моторики полезны такие упражнения:
- рисование;
- лепка из глины, пластилина;
- конструирование;
- аппликация (вырезание деталей из бумаги ножницами, наклеивание их в правильном художественном порядке);
- игры с мозаикой и др.
2. Формировать правильную посадку за рабочим столом.
Положение спины, головы и рук ребенка во время занятий влияет не только на почерк и аккуратность письма, но и на здоровье маленького ученика. Следите за тем, чтобы малыш, когда рисует, пишет, занимается за партой, держал спину прямо, плечи — на одном уровне, правильно укладывал руки на поверхность стола (локти немного выступают за его край). Со временем ребенок привыкнет сидеть правильно и потребность в контроле отпадет сама собой.
3. Выучить буквы.
Обучение письму бессмысленно, пока ребенок не выучит алфавит и не научится читать. Для обучения чтению можно использовать любые методики — кубики Зайцева или карточки Г. Домана, традиционные буквари или другие методы. Попробуйте разные способы, и вы поймете, какой больше всего подходит вашему дошкольнику.
4. Развивать графическое восприятие.
Развитие пространственного мышления очень тесно связано с развитием воображения, образной памяти и внимания. Для тренировки этого навыка полезны занятия, где нужно:
- сравнивать предметы по размеру, форме, расположению;
- соединять разные точки на бумаге;
- определять направление и расположение предметов (влево, вправо, прямо, вверху, внизу и т. д.)
Используйте тетради в клетку и в косую линию, чтобы обучить ребенка написанию прямых и наклонных линий.
Учим ребенка писать: правила обучения
Тренировка моторики и другие меры по подготовке ребенка к изучению письма — основа успешного развития нужных навыков в старшем дошкольном возрасте. Но, кроме подготовки, важную роль играет подход к обучению. Чтобы ребенок начал писать быстро, без затруднений, психологи рекомендуют придерживаться простых правил:
- Не перегружать малыша заданиями.
У дошкольников концентрация еще слабо развита, поэтому они способны сосредоточиться на обучении только на несколько минут. Если заниматься дольше, маленький ученик устает и у него плохо получается. Оптимальное время для тренировки навыков письма — от 2 до 5 минут, то есть после написания одной строки с буквами нужно давать ребенку отдохнуть, переключить внимание.
- Обучать ребенка правильно держать ручку.
Секрет быстрого обучения — вместо ручки на начальном этапе использовать карандаш не с круглым, а с многогранным сечением. На таком инструменте проще объяснить малышу, где должны располагаться пальчики во время работы, чтобы ручка была прочно зафиксирована и удобно было писать.
- Сначала учить печатные, а затем прописные буквы.
Некоторые педагоги придерживаются мнения, что начинать обучение нужно сразу с прописных букв. Однако такой подход обоснован, если обучение письму начинается только в школьном возрасте. Если же вы учите малыша написанию букв с 5 лет, то у него будет достаточно времени, чтобы освоить написание сначала печатных, потом прописных букв и при этом не запутаться.
- Пусть буквы сначала будут большие.
Одно из упражнений в обучении письму — рисовать буквы руками в воздухе. Вы можете взять детскую руку в свою и медленно изобразить выбранную букву перед собой. Так у малыша в памяти создается образ того, что он потом должен написать на бумаге. Постепенно размер образной буквы нужно уменьшать, пока ребенок не сможет ее отобразить движением одной только кисти.
- Позаботиться, чтобы обучение приносило ребенку радость.
Это значит, что никогда не нужно заставлять малыша писать, если у него нет настроения, он плохо себя чувствует или просто не хочет это делать. Игра поможет вам сделать учебу увлекательным, интересным и желанным занятием для дошкольника. В игровой форме дошкольнику проще воспринимать информацию.
Есть ли способы помочь ребенку быстро освоить навыки письма?
Самый действенный способ — это развивать детское мышление, когнитивные способности и мелкую моторику. Дошкольника 5-7 лет и младшего школьника полезно записать на курсы ментальной математики в Школу Соробан® в России. В обучении скоростному счету используется методика, которая способствует развитию у детей феноменальной зрительной памяти, концентрации, наблюдательности, пространственного и образного мышления, моторики пальцев рук, уникальной способности к восприятию и обработке информации. Каждый из этих навыков необходим, чтобы ребенок стал писать твердо, красиво и легко.