Как найти работу своей мечты и не ошибиться с выбором работодателя

На работе человек проводит большую часть своей жизни, поэтому она должна не только быть источником дохода, но и приносить удовольствие. О том, как найти работу своей мечты и реализовать себя в профессии, рассказала руководитель отдела кадров завода «Ротор» Людмила Кондратенко.

— Людмила Викторовна, вас по праву можно считать экспертом по подбору персонала, так как штат предприятия составляет более 1 тыс. человек. Через вас проходят сотни людей, ищущих работу. Посоветуйте, с чего нужно начинать поиск работы, которая будет радовать?

— В первую очередь надо чётко ответить самому себе на вопросы, чем я хочу заниматься, что я хочу получить от этой работы, каких результатов достигну и изменит ли эта работа качество моей жизни. Составить полное резюме, отправить работодателям по направлениям своей профессиональной деятельности, разместить на сайтах по поиску работы, обратиться в центр занятости населения. Важно при этом интересоваться объявлениями о работе в газетах и журналах, просмат­ривать сайты с вакансиями.

— Когда человек приходит на первое собеседование, на что он должен обратить внимание? Что отличает честного работодателя от недобросовестного?

— Во-первых, официальное трудоустройство, все вопросы со стороны работника и работодателя решаются на первом собеседовании и при заключении трудового договора, где прописываются условия. Происходит знакомство с руководителем подразделения, рабочим местом, работник имеет возможность пообщаться с будущими коллегами. Очень важен статус организации: сертификат социально ответственного работодателя говорит о заинтересованности следовать интересам общества, решать проблемы сотрудников.

АПЗ «Ротор»

— Какие преимущества имеет ваше предприятие перед другими организациями?

— Я могу сказать, что мы обращаем внимание на более значимые проблемы жизнедеятельности, которые требуют своего разрешения в плане удовлетворения потребностей как работников, так и их семей.

К числу значимых преимуществ относятся: помощь работникам в предоставлении транспорта для проезда к месту работы, общественное дотируемое питание, медицинское обслуживание, организация отдыха в летние месяцы года, высокая и стабильная заработная плата.

АПЗ «Ротор»

— Удовлетворяет ли вас уровень подготовки специалистов в профильных учреждениях?

— Современный рабочий — это высококвалифицированный специалист, подготовка которого занимает несколько лет, обходится достаточно дорого и в ряде случаев требует высшего образования. К сожалению, сегодня престиж рабочих профессий в России невысок. В программах большинства профильных учебных заведений не хватает часов на теорию и производственную практику для подготовки высококвалифицированных специалистов, поэтому мы доучиваем выпускников уже после прихода на производство. Мы готовим кадры для себя, и это большое преимущество, это решение проблем текучести кадров и дефицита профессионалов-рабочих.

АПЗ «Ротор»

— Для вас важнее наличие у сотрудника опыта или образования?

— Я бы сказала, и то, и другое, конечно, очень важно. Работодатель хочет видеть сотрудника с профильным опытом и с образованием по специальности в идеале. Но если говорить о выборе, то, безусловно, никакой диплом или свидетельство не заменит профильного, подтверждённого трудовой книжкой опыта работы по специальности. Так как именно успешный предшествующий опыт является для работодателя некой гарантией того, что адаптация пройдёт быстрее.

АПЗ «Ротор»

— Сколько может заработать сотрудник завода «Ротор»?

— Средняя заработная плата на предприятии — 35 600 рублей. Высококвалифицированные специалисты из числа наладчиков станков с ЧПУ, токарей-расточников, токарей-универсалов, шлифовщиков и сотрудники других основных специальностей зарабатывают от 40 000 до 65 000 рублей.

— Какие требования завод «Ротор» предъявляет потенциальным сотрудникам?

— Существуют восемь пунк­тов, которые лежат в основе каждого вида труда.

Знания работника. Его умения. Навыки. Знания своих трудовых функций и трудовых действий. Человеческие качества , которые работник обязан проявлять или не проявлять в трудовых отношениях согласно трудовому договору. Состояние здоровья и энергия работника. Дисциплина труда. Результаты труда.

Таким образом устанавливаются требования к сотруднику на рабочем месте в современной организации труда и определяется содержание современных трудовых отношений. Сотрудник должен чётко понимать, что от него зависит развитие всего предприятия.

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