Как найти работу своей мечты и не ошибиться с выбором работодателя

— Людмила Викторовна, вас по праву можно считать экспертом по подбору персонала, так как штат предприятия составляет более 1 тыс. человек. Через вас проходят сотни людей, ищущих работу. Посоветуйте, с чего нужно начинать поиск работы, которая будет радовать?
— В первую очередь надо чётко ответить самому себе на вопросы, чем я хочу заниматься, что я хочу получить от этой работы, каких результатов достигну и изменит ли эта работа качество моей жизни. Составить полное резюме, отправить работодателям по направлениям своей профессиональной деятельности, разместить на сайтах по поиску работы, обратиться в центр занятости населения. Важно при этом интересоваться объявлениями о работе в газетах и журналах, просматривать сайты с вакансиями.
— Когда человек приходит на первое собеседование, на что он должен обратить внимание? Что отличает честного работодателя от недобросовестного?
— Во-первых, официальное трудоустройство, все вопросы со стороны работника и работодателя решаются на первом собеседовании и при заключении трудового договора, где прописываются условия. Происходит знакомство с руководителем подразделения, рабочим местом, работник имеет возможность пообщаться с будущими коллегами. Очень важен статус организации: сертификат социально ответственного работодателя говорит о заинтересованности следовать интересам общества, решать проблемы сотрудников.
— Какие преимущества имеет ваше предприятие перед другими организациями?
— Я могу сказать, что мы обращаем внимание на более значимые проблемы жизнедеятельности, которые требуют своего разрешения в плане удовлетворения потребностей как работников, так и их семей.
К числу значимых преимуществ относятся: помощь работникам в предоставлении транспорта для проезда к месту работы, общественное дотируемое питание, медицинское обслуживание, организация отдыха в летние месяцы года, высокая и стабильная заработная плата.
— Удовлетворяет ли вас уровень подготовки специалистов в профильных учреждениях?
— Современный рабочий — это высококвалифицированный специалист, подготовка которого занимает несколько лет, обходится достаточно дорого и в ряде случаев требует высшего образования. К сожалению, сегодня престиж рабочих профессий в России невысок. В программах большинства профильных учебных заведений не хватает часов на теорию и производственную практику для подготовки высококвалифицированных специалистов, поэтому мы доучиваем выпускников уже после прихода на производство. Мы готовим кадры для себя, и это большое преимущество, это решение проблем текучести кадров и дефицита профессионалов-рабочих.
— Для вас важнее наличие у сотрудника опыта или образования?
— Я бы сказала, и то, и другое, конечно, очень важно. Работодатель хочет видеть сотрудника с профильным опытом и с образованием по специальности в идеале. Но если говорить о выборе, то, безусловно, никакой диплом или свидетельство не заменит профильного, подтверждённого трудовой книжкой опыта работы по специальности. Так как именно успешный предшествующий опыт является для работодателя некой гарантией того, что адаптация пройдёт быстрее.
— Сколько может заработать сотрудник завода «Ротор»?
— Средняя заработная плата на предприятии — 35 600 рублей. Высококвалифицированные специалисты из числа наладчиков станков с ЧПУ, токарей-расточников, токарей-универсалов, шлифовщиков и сотрудники других основных специальностей зарабатывают от 40 000 до 65 000 рублей.
— Какие требования завод «Ротор» предъявляет потенциальным сотрудникам?
— Существуют восемь пунктов, которые лежат в основе каждого вида труда.
- Знания работника.
- Его умения.
- Навыки.
- Знания своих трудовых функций и трудовых действий.
- Человеческие качества, которые работник обязан проявлять или не проявлять в трудовых отношениях согласно трудовому договору.
- Состояние здоровья и энергия работника.
- Дисциплина труда.
- Результаты труда.
Таким образом устанавливаются требования к сотруднику на рабочем месте в современной организации труда и определяется содержание современных трудовых отношений. Сотрудник должен чётко понимать, что от него зависит развитие всего предприятия.
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