Как найти работу в Барнауле

Если вы оказались в поисках работы — в этой статье мы собрали полезные советы на такой случай.

Куда податься

Подготовьтесь. Оцените состояние рынка труда в вашем направлении, узнайте актуальный уровень зарплат, объем спроса на специалистов вашего профиля.

Выбирайте. Кроме вариантов поиска вакансий на онлайн ресурсах, стоит рассмотреть альтернативы. Возможно, есть компания, которая вам импонирует — узнайте, каких специалистов там сейчас ищут. Даже если нужной вакансии не окажется, направьте резюме на общий адрес с пометкой «хочу у вас работать».

Проверьте отзовики. Кто-то наверняка писал о заинтересовавших вас конторах. Воспринимать всерьез информацию оттуда не стоит, проверить ее вряд ли удастся. Зато на собеседовании вы сможете задать работодателю пару дополнительных вопросов и продемонстрировать свою подготовленность.

Почитайте новости. Кто-то приходит на рынок, кто-то банкротится, кто-то масштабируется. И для поиска работы, и для оценки работодателя важен общий контекст. Например, если вы бухгалтер — можно попробовать силы в федеральной компании «Локотех-Эксперт», который формирует новую команду как раз в Барнауле и будет задавать новые стандарты для отрасли. Есть шанс попасть в коллектив, где еще не появились насиженные места и есть перспектива роста. А кому-то стоит пристальней следить за «ЭкоНивой», чей учредитель приехал в Барнаул из Германии и планирует создание масштабного производства.

Как составить резюме

Представьтесь. Фамилия и имя, этого будет достаточно. На этапе знакомства работодателя вряд ли будет интересовать ваше отчество. Можно добавить фотографию, хотя многие hr-специалисты придерживаются мнения, что это лишняя информация на старте.

Контактные данные. Сегодня — это не просто номер телефона с пометкой «мобильный». С ним следует указать мессенжер, где вы всегда на связи. И конечно email, правда, велик шанс, что petrovamaria найдет работу раньше musyahardrock87. Заведите рабочую почту, если у вас ее нет.

Социальные сети. Имеет смысл указать ссылки на свои профили. Так работодатель получит шанс сформировать более полное представление о вас, как о человеке, если кандидатура его заинтересует. Только прежде, проверьте, нет ли публикаций или фотографий, которые стоит скрыть от предвзятых взглядов HR или удалить вовсе.

Должность/Зарплата. Ответственный соискатель обозначает в резюме вакансию, на которую претендует и свои зарплатные ожидания. Компания должна понимать, может ли она позволить себе ваши услуги, прежде чем выделит время на ознакомление с профессиональным резюме.

Образование. Укажите вуз или колледж, курсы повышения квалификации, языковые курсы, уточнять детали среднего образования ни к чему.

Опыт работы. Важно помнить — это не роман. Обратитесь к малой форме. Цифры, достижения, кейсы, примеры достойные портфолио, описания было-стало — короткие внятные аргументы убеждают лучше пространных описаний вашего творческого пути на прошлом месте.

Причина смены работы. Обойдитесь без подробностей и оскорблений в адрес бывших коллег. С нового места вы тоже можете уйти и HR должен понимать, что вы порядочный, выдержанный человек, который даже конфликтные ситуации разрешает интеллигентно. Универсальный аргумент — «отсутствие перспектив карьерного роста». Даже если вас заподозрят в лукавстве, обосновать эту позицию, не переходя на личности будет гораздо проще.

Безопасность

Все оттенки серого. Пока работодатель уходит от налогов — ваша творческая биография в этой компании под угрозой. Никто не даст гарантий, что вы сможете на законных основаниях востребовать заработанные деньги, компенсировать больничный, получить отпускные, уйти в декрет.

Белая зарплата. Она может оказаться на пару тысяч меньше, но компенсирует все риски.

Юридическая грамотность. Освежите знания ТК РФ, чтобы на успешном собеседовании знать свои права и договариваться на берегу о взаимовыгодном сотрудничестве. Стойки с вытянутой рукой у бухгалтерии реально избежать.

Собеседование

Первое впечатление. Можно много спорить про то, как готовиться к собеседованию. Универсального ответа нет. Чистая голова, расчёсанные волосы, опрятные руки, свежее дыхание — простые маркеры, которые даже если и не произведут впечатления на собеседника, создадут приемлемый образ для старта беседы.

Одежда. Зависит от того на какую должность метите. Если креативщиком в рекламное агентство стиль «я не бомж, я хипстер» может оказаться на руку, то на бухгалтера — стоит подобрать наряд посерьезней. Главное, чтобы в этой одежде вы чувствовали себя уверенно.

Беседа. Улыбайтесь, обращайтесь к собеседнику по имени, не спешите шутить — hr может оказаться и без чувства юмора.

Нервы. Если знаете, что волнуетесь сверх меры — примите успокоительного. Уверенный кандидат всегда в преимуществе, постарайтесь сохранять спокойствие.

Обратная связь

Оптимизм/реализм. На вашей стороне рациональный позитивный настрой. Сходив на одно собеседование, даже если как вам кажется все прошло как нельзя лучше, пока не получите официального предложения от компании — ищите дальше. Лучше несколько предложений, чем потеря бесценного времени. В ожидании вы только рискуете упасть духом от того что компания не отвечает так скоро, как хочется.

Без паники. Во многих конторах подбором персонала занимаются люди, для которых это не основной профиль: секретарь, помощник, начальник отдела. Так или иначе, ответ кандидатам может быть далеко не самой приоритетной задачей для них сегодня.

Кое-где и вовсе не считают нужным давать обратную связь по собеседованию, если кандидату не готовы сделать предложение.

Берегите нервную систему и не принимайте ничьи слова слишком близко к сердцу.

Фриланс. Кроме того, чтобы чувствовать себя уверенней, во время поисков не пренебрегайте фрилансом. Знание, что вы как профессионал всегда можете заработать, позволит сохранить доброе состояние духа и принести доход.

Удачи в поисках и ни пуха, ни пера! Все получится.