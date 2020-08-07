Как не накликать на себя беду 7 августа: народные приметы на Анну Летнюю

Что можно и нельзя делать 7 августа
Наши предки считали 7 августа первым днем поспевания картофеля. Блюда из этого овоща сегодня были главным украшением стола.
На Анну продолжали сбор черемухи и второй урожай грибов. Также начинали обрезать отцветающие бутоны роз.
Сегодня крестьяне работали в поле. Они жали колосья хлеба, клали их в копны и свозили домой. В этот день помогали односельчанам, которые не успевали в срок со сбором урожая.
7 августа было особенным днем для путешественников. Они разжигали костры на берегах и устраивали праздники, а местные жители приходили к ним попить квас и послушать интересные истории о странствиях под гусли. Также в этот день повсюду устраивали ярмарки.
Принято считать, что сегодняшняя погода до обеда предсказывает погоду зимы до декабря, а после обеда — погоду после декабря.
В этот день категорически запрещалось ругаться. Это считалось плохой приметой, так как ссорящиеся могут накликать на себя страшную беду.
Народные приметы 7 августа
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Если утренник холодный, то и зима холодная.
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Много желудей на дубе — к теплой зиме.
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Если 7 августа аисты решили начать приготовления к отлету, значит, зима сулит быть ранней и морозной, а весна теплой.
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Если муравьи начинают увеличивать муравейники — будет суровая зима.
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Если второй раз зазеленеет овес — это к дождливой осени.