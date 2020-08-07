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7 августа 19°C
Жизнь

Как не накликать на себя беду 7 августа: народные приметы на Анну Летнюю

7 августа от отмечается народно-христианский праздник Анна Летняя. По-другому его называют Анна Холодные утренники, Анна Холодная, Холодница и Зимоуказательница. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Картофель
Картофель
ССО

Что можно и нельзя делать 7 августа

Наши предки считали 7 августа первым днем поспевания картофеля. Блюда из этого овоща сегодня были главным украшением стола.

На Анну продолжали сбор черемухи и второй урожай грибов. Также начинали обрезать отцветающие бутоны роз.

Сегодня крестьяне работали в поле. Они жали колосья хлеба, клали их в копны и свозили домой. В этот день помогали односельчанам, которые не успевали в срок со сбором урожая.

7 августа было особенным днем для путешественников. Они разжигали костры на берегах и устраивали праздники, а местные жители приходили к ним попить квас и послушать интересные истории о странствиях под гусли. Также в этот день повсюду устраивали ярмарки.

Костер в лесу.
Костер в лесу.
pixabay.com

Принято считать, что сегодняшняя погода до обеда предсказывает погоду зимы до декабря, а после обеда — погоду после декабря.

В этот день категорически запрещалось ругаться. Это считалось плохой приметой, так как ссорящиеся могут накликать на себя страшную беду.

Народные приметы 7 августа

  • Если утренник холодный, то и зима холодная.

  • Много желудей на дубе — к теплой зиме.

  • Если 7 августа аисты решили начать приготовления к отлету, значит, зима сулит быть ранней и морозной, а весна теплой.

  • Если муравьи начинают увеличивать муравейники — будет суровая зима.

  • Если второй раз зазеленеет овес — это к дождливой осени.

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