Как не попасть в руки мошенников при аренде квартиры?

Документы для проверки
Людям, которые собираются арендовать квартиру, необходимо удостовериться, что ее сдает именно владелец, а не чужой человек. Определить подлинность можно, если проверить такие документы:
- Документ, который бы засвидетельствовал право собственности на квартиру. Это может быть еще и дарственная, свидетельство о наследстве и т.д. В таких документах необходимо проверить адрес и имя владельца, а также все подписи и печати.
- Техпаспорт БТИ. Это поможет удостовериться, что квартира не имеет никаких проблем и скрытых особенностей.
- Паспорт владельца жилья.
Важно внимательно изучить все документы, чтобы быть уверенным, что жилье сдает именно владелец. Имя в паспорте стоит сравнить с именем в свидетельстве о праве собственности. Если есть какие-либо сомнения, не стоит заключать договор.
Арендодателю тоже стоит проверить документы арендатора. Можно посмотреть не только его паспорт, но и другой документ — автомобильные права, т.д. Важно, чтобы фамилии и фото совпадали. Это подтвердит, что клиент — реальный человек с достоверными бумагами.
Как заключить договор?
Во многих случаях договора с риелторами или владельцами квартир не имеют юридической силы, поскольку аренда не оформляется официально. Такие соглашения носят характер джентельменских, пока они не заверены у нотариуса.
Но договор все равно нужен. В нем необходимо прописать все права и обязанности как владельца, так и арендатора. Также не помешает составить перечень бытовой техники и мебели в квартире, чтобы после окончания срока аренды не возникло проблем.
Договор подписывается в двух экземплярах. Одни остается у владельца, а другой у арендатора. Даже несмотря на то, что он не имеет юридической силы, его стоит хранить очень бережно. В случае спора он станет доказательством правоты той или иной стороны.