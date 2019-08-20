Как не попасть в руки мошенников при аренде квартиры?

Какие документы стоит проверить при аренде жилья?

Сфера аренды недвижимости — огромное поле для деятельности мошенников и недобросовестных арендодателей. Часто людям приходится искать жилье очень срочно, чем и пользуются обманщики. И определить обман до того, как будут отданы деньги, не так уж просто. Особенно в экстренных случаях.

Не кормите мошенников и не отдавайте свои деньги в руки обманщикам. Перед тем как заключить договор и заплатить за жилье, стоит внимательно изучить документы арендатора. Часто мошенники сдают чужие квартиры, поэтому личность владельца стоит определить и проверить обязательно.

Какие же бумаги необходимо посмотреть? И как составить договор грамотно?