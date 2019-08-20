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Жизнь
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Как не попасть в руки мошенников при аренде квартиры?

Какие документы стоит проверить при аренде жилья?

Сфера аренды недвижимости — огромное поле для деятельности мошенников и недобросовестных арендодателей. Часто людям приходится искать жилье очень срочно, чем и пользуются обманщики. И определить обман до того, как будут отданы деньги, не так уж просто. Особенно в экстренных случаях.

Не кормите мошенников и не отдавайте свои деньги в руки обманщикам. Перед тем как заключить договор и заплатить за жилье, стоит внимательно изучить документы арендатора. Часто мошенники сдают чужие квартиры, поэтому личность владельца стоит определить и проверить обязательно.

Какие же бумаги необходимо посмотреть? И как составить договор грамотно?

Как не попасть в руки мошенников при аренде квартиры?
Как не попасть в руки мошенников при аренде квартиры?
Фото: предоставлено рекламодателем.

Документы для проверки

Людям, которые собираются арендовать квартиру, необходимо удостовериться, что ее сдает именно владелец, а не чужой человек. Определить подлинность можно, если проверить такие документы:

  • Документ, который бы засвидетельствовал право собственности на квартиру. Это может быть еще и дарственная, свидетельство о наследстве и т.д. В таких документах необходимо проверить адрес и имя владельца, а также все подписи и печати.
  • Техпаспорт БТИ. Это поможет удостовериться, что квартира не имеет никаких проблем и скрытых особенностей.
  • Паспорт владельца жилья.

Важно внимательно изучить все документы, чтобы быть уверенным, что жилье сдает именно владелец. Имя в паспорте стоит сравнить с именем в свидетельстве о праве собственности. Если есть какие-либо сомнения, не стоит заключать договор.

Арендодателю тоже стоит проверить документы арендатора. Можно посмотреть не только его паспорт, но и другой документ — автомобильные права, т.д. Важно, чтобы фамилии и фото совпадали. Это подтвердит, что клиент — реальный человек с достоверными бумагами.

Как не попасть в руки мошенников при аренде квартиры?
Как не попасть в руки мошенников при аренде квартиры?
Фото: предоставлено рекламодателем.

Как заключить договор?

Во многих случаях договора с риелторами или владельцами квартир не имеют юридической силы, поскольку аренда не оформляется официально. Такие соглашения носят характер джентельменских, пока они не заверены у нотариуса.

Но договор все равно нужен. В нем необходимо прописать все права и обязанности как владельца, так и арендатора. Также не помешает составить перечень бытовой техники и мебели в квартире, чтобы после окончания срока аренды не возникло проблем.

Договор подписывается в двух экземплярах. Одни остается у владельца, а другой у арендатора. Даже несмотря на то, что он не имеет юридической силы, его стоит хранить очень бережно. В случае спора он станет доказательством правоты той или иной стороны.

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